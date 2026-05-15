Galicia Ártabra celebra su XV aniversario con una Gala en el teatro Jofre. Se entregarán los tradicionales premios «ártabros»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un año más y van quince Galicia Ártabra celebra su aniversario recordando su primera aparición un 23 de abril de 2011, concediendo los «premios ártabros” a distintos organismos, entidades, asociaciones y ciudadanos que se han distinguido durante el 2025/26 en distintos sectores y actividades destacadas en beneficio de Ferrolterra. En esta ocasión se entregarán quince premios en alusión a los años de vida del medio de comunicación.

El viernes, día 22 de mayo, a las 19.00 de la tarde en el teatro Jofre se celebrará el acto de la entrega de premios contando con la participación de la Agrupación Musical «Virgen del Carmen», Narón Kids, Asociación de Acordeonistas de Cedeira, Santi Santos de Los Limones; y las rondallas «Añoranzas» y «Bohemios».

Al acto han confirmado su asistencia , entre otros, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el Conselleiro de Facenda, de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado; el AJEMA, almirante general, Antonio Sánchez Piñeiro; el Almirante del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar; el general jefe del Mando a la Maniobra, Marcial González Prada; el rector de la UDC, Ricardo Cao Abad y la vicerrectora Ana Ares Pernas; el presidente de la diputación, Valentín González Formoso; el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo Suárez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el almirante (r) e hijo adoptivo de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz; el general Intendencia (r) Rogelio Bandín Mosteyrín; alcaldes y alcaldesas de la zona norte; distintas autoridades de la Armada, de Galicia, de la ciudad y de Ferrolterra; representantes del mundo de la cultura, empresarial, social, político; y representantes de los distintos organismos, entidades, asociaciones, y particulares que a lo largo de estos quince años han recibido los «premios Artabros», así como todos aquellos que colaboran o han colaborado con este medio digital.

La entrada es libre y gratuita. Las localidades estarán a disposición de los interesados en asistir a la Gala en la taquilla del teatro Jofre, desde el martes, día 19, en horario de 11 a 13 h. y de 18.00 a 20.00 horas y en Ataquilla

Los «ártabros 2025/26»

El jurado encargado de conceder los premios “ártabros” acordó que serán entregados a

“Ártabro aniversario”

-A la Armada Española, en el 300 aniversario de la concesión a Ferrol del título de Departamento Marítimo del Norte, con el inicio de los arsenales.

-A la coral “Airiños de Caranza” en su 45 aniversario.

-A la Festa do Pan de Neda, en su 35 aniversario

-A la Feira do Grelo, de As Pontes, en su 45 aniversario.

“Ártabro de la Cultura”

-A la académica e historiadora ferrolana María Fidalgo Casares

-A la Escuela de música Bellón&Maceiras, de Fene, en su 15 aniversario.

-Al grupo “Los Limones”, con homenaje a Alvarito.

-Al actor Javier Gutiérrez.

“Ártabro” servicio a la sociedad”

-Al Museo Naval de Ferrol, que en este año cumple su 40 aniversario

-A Aprendizaxe Servizo-(ApS) de la Universidad de A Coruña, en su 10 aniversario.

“Artabro al deporte”

-A la peña racinguista “Morandeira”, en su 25 aniversario.

-Al memorial “Adolfo Ros” (concellos de Ferrol, Fene, Narón y Neda)

“Ártabro al empresario del año”

-A la empresa de hostelería Zahara.

“Ártabro al ferrolanismo”

-A la Asociación de amigos del museo de Ferrol

-Al Casino Ferrolano, al cumplirse el centenario de su sede.