Salen a licitación las obras de la fase de Caranza de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y las mejoras del polideportivo Javier Gómez Noya

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El Concello de Ferrol ha sacado a licitación las obras del la fase de Caranza de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y las actuaciones de mejora del complejo polideportivo Complejo polideportivo Javier Gómez Noya. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de junio.

La fase de Caranza de ‘Abrir Ferrol ao mar’ contará con una inversión de 1.160.706,09 euros y un plazo de ejecución de 13 meses. La actuación está orientada a la regeneración de la fachada marítima y a la mejora de la calidad urbana de la zona.

La intervención prevé una reorganización integral del entorno con actuaciones centradas en la mejora de la movilidad peatonal y ciclista, el refuerzo de las conexiones con el tejido urbano y la creación de nuevos espacios de estancia, ocio y convivencia. También se acondicionarán los recorridos del borde litoral y los accesos transversales hacia Caranza y los equipamientos próximos para favorecer desplazamientos más seguros y accesibles.

Además, el proyecto contempla la creación de dos nuevos aparcamientos: uno en la calle Fonte da Greza, con 24 plazas, y otro entre la calle Telleiras y la calle 5, con capacidad para 50 vehículos, de las que tres estarán reservadas para personas con movilidad reducida. En total se habilitarán 74 nuevas plazas de estacionamiento, a las que se suma la renovación del aparcamiento existente en la parte trasera del auditorio, con espacio para 52 vehículos.

Estas actuaciones forman parte del convenio de colaboración entre el Concello y la Axencia Galega de Infraestructuras, dentro de la segunda fase de las actuaciones de fomento de la movilidad sostenible en la fachada marítima y portuaria de la ciudad. El proyecto está cofinanciado al 50 % por la Axencia Galega de Infraestruturas.

Por otra parte, la Plataforma de Contratación del Sector Público publicó también la licitación de las obras de mejora del complejo polideportivo Javier Gómez Noya, con una inversión superior a los 525.000 euros.

Entre las actuaciones previstas figura la instalación de una bomba de calor aire-agua para la producción de agua caliente sanitaria, que permitirá reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.

Asimismo, la piscina dispondrá de un nuevo sistema automatizado de control y dosificación química. El proyecto incluye también mejoras en la red de saneamiento, con la colocación de duchas temporizadas y antivandálicas, la renovación de instalaciones y actuaciones para optimizar la evacuación de aguas, además de nuevo mobiliario urbano e iluminación.