Dos empresas presentan ofertas para las infraestructuras de las fiestas de verano de Ferrol

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El concejal de Contratación del Concello de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, informó este miércoles de que dos empresas han presentado ofertas al proceso de licitación de las infraestructuras y producción técnica, así como de iluminación y sonido, de las Festas de San Ramón 2026.

El contrato sale a licitación por un importe total de 223.715,13 euros y está dividido en dos lotes.

El primero de ellos, correspondiente a los servicios de producción e infraestructuras físicas, recibió una única propuesta empresarial. Este lote incluye todos los servicios necesarios para el desarrollo de la programación festiva, como escenarios, instalaciones para control de sonido e iluminación, elementos de back-stage, vallado, plataformas para personas con movilidad reducida, servicios higiénicos para el público, extintores, catering para artistas, servicios eléctricos, vigilancia, seguridad y personal de producción. El importe de licitación asciende a 110.683,58 euros.

Por su parte, una segunda empresa presentó oferta para el lote 2, destinado a los servicios de iluminación y sonido, cuyo presupuesto base es de 113.031,55 euros.

Desde el Concello indicaron que las propuestas serán analizadas en mesa de contratación a partir de la próxima semana.