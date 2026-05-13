Dos empresas presentan ofertas para las infraestructuras de las fiestas de verano de Ferrol

El concejal de Contratación del Concello de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, informó este miércoles de que dos empresas han presentado ofertas al proceso de licitación de las infraestructuras y producción técnica, así como de iluminación y sonido, de las Festas de San Ramón 2026.
El contrato sale a licitación por un importe total de 223.715,13 euros y está dividido en dos lotes.
El primero de ellos, correspondiente a los servicios de producción e infraestructuras físicas, recibió una única propuesta empresarial. Este lote incluye todos los servicios necesarios para el desarrollo de la programación festiva, como escenarios, instalaciones para control de sonido e iluminación, elementos de back-stage, vallado, plataformas para personas con movilidad reducida, servicios higiénicos para el público, extintores, catering para artistas, servicios eléctricos, vigilancia, seguridad y personal de producción. El importe de licitación asciende a 110.683,58 euros.
Por su parte, una segunda empresa presentó oferta para el lote 2, destinado a los servicios de iluminación y sonido, cuyo presupuesto base es de 113.031,55 euros.
Desde el Concello indicaron que las propuestas serán analizadas en mesa de contratación a partir de la próxima semana.