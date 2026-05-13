La lucense Esther Castedo segunda incorporación del Baxi Ferrol

13 mayo, 2026 Dejar un comentario 150 Vistas

Esther Castedo | Lointek Gernika Bizkaia

El Baxi Ferrol continúa dando a conocer a las integrantes de su plantilla para la próxima temporada 2026-2027, en una lista a la que en este miércoles se ha sumado la jugadora lucense Esther Castedo como segunda incorporación del equipo.

La jugadora, de 26 años, cuenta con experiencia en la Liga Femenina Endesa, tras militar desde 2022 a 2025 en el Durán Maquinaria Ensino, mientras que en esta última temporada estuvo en las filas del Lointek Gernika Bizkaia, donde también disputó esta temporada la Eurocup Women.

Además, la nueva jugadora del Baxi Ferrol cuenta con experiencia internacional en las categorías inferiores de la selección española tras ser llamada en su día en los combinados sub-18 y sub-19 disputando el Europeo y Mundial de la categoría.

Esther Castedo se suma a Kateřina Galíčková en el apartado de incorporaciones del conjunto ferrolano, además de la también conocida renovación de Karolina Sotolova.

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