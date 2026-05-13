El Teatro Jofre acoge este viernes ‘Transeúnte’, el espectáculo de danza de Daniel Rodríguez

13 mayo, 2026 Dejar un comentario 302 Vistas

‘Transeunte’ se representará este viernes en el Teatro Jofre | Concello de Ferrol

El Teatro Jofre acogerá este viernes, a las 20:30 horas, la representación de ‘Transeúnte’, el espectáculo de danza contemporánea dirigido por Daniel Rodríguez que reflexiona sobre la relación entre las nuevas generaciones y la tradición en un contexto marcado por la globalización y la tecnología.

La propuesta combina música, canto y danza tradicional con danza contemporánea, ofreciendo una experiencia multisensorial que busca acercar una visión “xuvenil, fresca e actual” de la unión entre tradición y contemporaneidad.

El montaje pone el foco en la dualidad entre lo permanente y lo transitorio, tomando como referencia el propio significado del término “transeúnte”, entendido como alguien que está de paso. La obra explora cómo el folclore y la tradición siguen presentes en las generaciones actuales, integrándose con las influencias del mundo contemporáneo.

Sobre el escenario participarán los bailarines Laura García, Javier de la Sierra, Andrea Pérez y el propio Daniel Rodríguez, acompañados por la música en directo de Aida Tarrío, integrante de Tanxugueiras, y de Artur Puga, de Mondra.

‘Transeúnte’ está coproducido por el Centro Coreográfico Galego y ha sido recomendado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Además, la pieza cuenta con cinco nominaciones a los Premios MAX.

El espectáculo, apto para todos los públicos, tiene una duración aproximada de 50 minutos. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla y en la taquilla del Teatro Jofre desde ocho euros.

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