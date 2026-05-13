El PSOE exige a Rey Varela que solucione los problemas del asfaltado en A Graña

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El Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ferrol reclamó este miércoles al alcalde, José Manuel Rey Varela, que actúe para corregir las deficiencias detectadas en las obras de pavimentación de la calle Real Baixa, en el barrio de A Graña.

El concejal socialista Julián Reina trasladó estas críticas durante la comisión de obras celebrada esta mañana, donde recordó que el PSOE ya había advertido el pasado mes de marzo sobre el “deficiente acabado” del asfaltado tras recoger las quejas de los vecinos de la zona.

Según explicó Reina, los socialistas habían solicitado entonces al Concello que no recepcionase la obra debido a las supuestas irregularidades detectadas en su ejecución, al considerar que podrían afectar tanto a la durabilidad como a la seguridad de la vía.

El edil socialista calificó la actuación como una “chapuza” y acusó al gobierno local de intentar minimizar unos defectos que, según afirmó, “son evidentes para calquera que camiñe pola rúa Real Baixa”.

Además, Julián Reina criticó la gestión del alcalde ferrolano, al que definió como un “alcalde a tempo parcial”, asegurando que está “máis preocupado pola súa acta en Madrid que polas necesidades diarias dos veciños e veciñas”.

Desde el PSOE sostienen que la situación de A Graña requiere una atención constante y no “visitas fugaces para o álbum de fotos”. Por ello, reclamaron que no se dé por finalizada la obra hasta que “todos os defectos sexan corrixidos de xeito profesional”.