Arrinca no CPI Atios, Valdoviño, o programa “Redes”

13 mayo, 2026

O seu obxectivo é fomentar decisións saudables na contorna dixital.

Fuente Concello de Valdoviño

O Concello de Valdoviño, a través da concellería de Servizos Sociais e Xuventude, activaba esta semana nas aulas do CPI Atios o programa “Redes”.

O obxectivo é que a mocidade aprenda a previr o uso prexudicial das pantallas e tome decisións saudables no mundo dixital. Para iso, traballaranse co alumnado de Primaria e Secundaria temas clave como: ciberacoso, sexting e grooming; o impacto dos videoxogos e a pornografía en liña; a protección de datos persoais e avatares ocultos, ou a xestión do tempo de uso…

Así mesmo, este programa compleméntase con “Medrando entre pantallas”, que arrincaba a semana pasada dirixido ás familias. Neste caso, unha iniciativa financiada polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, coa colaboración da ANPA Beiramar.

