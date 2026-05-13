Arrinca no CPI Atios, Valdoviño, o programa “Redes”

O seu obxectivo é fomentar decisións saudables na contorna dixital.
O Concello de Valdoviño, a través da concellería de Servizos Sociais e Xuventude, activaba esta semana nas aulas do CPI Atios o programa “Redes”.
O obxectivo é que a mocidade aprenda a previr o uso prexudicial das pantallas e tome decisións saudables no mundo dixital. Para iso, traballaranse co alumnado de Primaria e Secundaria temas clave como: ciberacoso, sexting e grooming; o impacto dos videoxogos e a pornografía en liña; a protección de datos persoais e avatares ocultos, ou a xestión do tempo de uso…
Así mesmo, este programa compleméntase con “Medrando entre pantallas”, que arrincaba a semana pasada dirixido ás familias. Neste caso, unha iniciativa financiada polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, coa colaboración da ANPA Beiramar.