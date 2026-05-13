Iván Rivas anuncia que no repetirá como candidato del BNG a la alcaldía de Ferrol en 2027

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El portavoz municipal del BNG en el Concello de Ferrol, Iván Rivas, anunció este miércoles que no será el candidato de la formación nacionalista a la alcaldía de Ferrol en las próximas elecciones municipales de 2027.

Durante una comparecencia ante los medios celebrada este jueves en el salón de recepciones del Concello de Ferrol, Rivas explicó que su decisión responde a motivos profesionales y personales. “Para min a política é unha paixón, pero a miña profesión tamén o é”, señaló el dirigente nacionalista.

El portavoz del BNG recordó que asumió la candidatura en 2015 con el objetivo de evitar la desaparición del Bloque Nacionalista Galego de la corporación municipal ferrolana, algo que finalmente no ocurrió, manteniendo la formación su representación en el Concello, donde está presente desde 1991.

Rivas destacó además la evolución política del partido durante los últimos años y subrayó que el BNG fue la única fuerza de la corporación municipal que incrementó su número de votos en las elecciones de 2023. En este sentido, aseguró que la formación llega en una situación “moito mellor” a la cita electoral de 2027 y defendió que el BNG “é a única alternativa política para Ferrol”.

El todavía portavoz municipal consideró también que “tan importante é saber chegar como saber irse” y afirmó que, tras consolidar el proyecto político del Bloque en la ciudad, considera que “é o momento de dar un paso ao lado”.

Asimismo, mostró su confianza en el futuro de la organización y aseguró que, independientemente de quién encabece la candidatura en las próximas municipales, “o resultado e o futuro político do Bloque Nacionalista Galego en Ferrol está garantido”.

En la parte final de su intervención, Iván Rivas agradeció el apoyo recibido durante todos estos años tanto por parte de los medios de comunicación como de sus compañeros de corporación, del propio BNG por confiar en él desde 2015 y de la ciudadanía ferrolana “que, durante todo este tempo, ten dado o seu apoio ao proxecto político do Bloque Nacionalista Galego en circunstancias moitas veces complicadas e difíciles”.