Las oficinas de turismo de Ferrol rozaron los 3.000 visitantes durante el mes de abril

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Las oficinas de turismo de Ferrol registraron cerca de 3.000 visitantes durante el pasado mes de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa y el incremento de peregrinos del Camiño Inglés. Así lo destacó este martes la concejala de Turismo, Maica García, quien valoró positivamente unos datos que, según indicó, consolidan a la ciudad como un destino turístico y cultural en crecimiento.

La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT), situada en la Praza de España, atendió a un total de 1.256 personas, de las cuales 1.009 procedían de distintos puntos de España y 247 del extranjero. El turismo nacional estuvo marcado principalmente por visitantes llegados desde Galicia, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco.

En cuanto al turismo internacional, los principales países de origen fueron Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Argentina y Alemania.

Desde el Concello señalaron que la Semana Santa y el patrimonio cultural fueron los principales reclamos turísticos durante abril. Las consultas relacionadas con el patrimonio alcanzaron los 464 registros, mientras que las vinculadas a museos sumaron 391.

También aumentaron las consultas sobre alojamiento, con 434 registros relacionados con pernoctaciones, un dato directamente ligado al incremento de visitantes durante la Semana Santa.

Por franjas de edad, el perfil predominante fue el de personas adultas y sénior. El grupo más numeroso correspondió a mayores de 65 años, con 516 registros, seguido de visitantes de entre 35 y 65 años, con 492 personas.

Más de 1.700 consultas en la oficina del puerto

Por su parte, la oficina de información turística situada en el puerto atendió a 1.730 personas durante abril. En este caso predominó el turismo internacional, que representó el 55,95 % de las visitas, frente al 38,27 % del turismo nacional.

Entre los visitantes extranjeros destacaron especialmente personas procedentes de Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania. Según explicó Maica García, “a maior parte destes visitantes eran peregrinos”.

Precisamente, el Camiño Inglés fue el principal motivo de visita, ya que el 88,34 % de las personas atendidas en la oficina portuaria eran peregrinas que escogieron Ferrol como punto de inicio de la ruta jacobea.

El perfil mayoritario de visitantes se situó entre los 31 y los 60 años, mientras que la mayoría de peregrinos pernoctó una noche en la ciudad, aunque desde Turismo señalaron que cada vez son más quienes adelantan su llegada para permanecer dos noches en Ferrol, aumentando así el impacto económico local.

La concejala de Turismo mostró su satisfacción por unos datos que, a su juicio, evidencian que “Ferrol está de moda, e que cada vez son máis as persoas que queren coñecer a nosa cidade, disfrutar da nosa gastronomía e do noso patrimonio cultural”.