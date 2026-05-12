El Torrente Ballester acogerá este sábado la segunda edición del torneo de improvisación de rap y freestyle de Ferrol

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El Concello de Ferrol presentó este martes la segunda edición del Torneo de improvisación de rap y freestyle, una cita dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años que se celebrará este sábado, 16 de mayo, en el centro cultural Torrente Ballester.

El concejal de Juventud, Arán López, dio a conocer los detalles del evento acompañado por el fundador de Gallos del Norte, Álvaro Pumares, y por Sole y Álex, de Freestyle people. El edil destacó que el objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación de la juventud en la vida cultural de la ciudad y dar visibilidad a su talento.

“Queremos abrir portas e dar oportunidades ante a resposta clarísima que tivemos o ano pasado da xente nova e este certame é un paso nese sentido”, señaló López durante la presentación.

El torneo está organizado por la Asociación Poten100mos, en colaboración con Gallos del Norte y el Concello de Ferrol. Según explicaron los organizadores, se trata de un espectáculo inclusivo con artistas con y sin discapacidad, considerado el primero de estas características dentro de esta disciplina.

Además de la competición principal, el evento incluirá conciertos de grupos locales y dos batallas de improvisación protagonizadas por artistas profesionales y semiprofesionales.

La inscripción será libre y gratuita y podrá realizarse directamente en el propio evento. Los participantes competirán en una única categoría y serán evaluados por un jurado compuesto por cinco jueces.

El certamen repartirá premios de 500 euros para el ganador, 150 euros para el segundo clasificado y 50 euros para el tercero.

Durante la jornada también se desarrollará una campaña de sensibilización contra el acoso sexual y la violencia de género, así como de defensa de los derechos LGTBIQ+, mediante la instalación de un Punto Lila/Arco da Vella.

Por su parte, Álvaro Pumares agradeció el apoyo del Concello a este tipo de iniciativas centradas en la cultura inclusiva. La presentación concluyó con varias rimas improvisadas interpretadas por Álex El elefante charcutero y Sole Diva.