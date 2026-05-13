Apelón Educación conmemora en Mugardos o domingo 17 de maio o Día das Letras Galegas

Apelón Educación conmemora en Mugardos o vindeiro domingo 17 de maio o Día das Letras Galegas cunha programación completa de actividades abertas á veciñanza, dedicadas este ano á escritora Begoña Caamaño.
A xornada desenvolverase ao longo do día no Ratón, sempre que o tempo o permita —en caso de choiva, trasladarase baixo a carpa do Club do Mar—, e combinará propostas culturais, musicais e lúdicas pensadas para todas as idades.
A programación comezará ás 11:30 horas cun obradoiro de baile galego, aberto a nenos e maiores, no que as persoas participantes poderán achegarse á música e tradición do país dun xeito dinámico e participativo.
Ás 13:00 horas terá lugar unha lectura pública da obra de Begoña Caamaño, organizada en colaboración coa libraría As Lendas do Gato, acompañada do reparto de globos e marcapáxinas para os máis pequenos.
Media hora máis tarde, ás 13:30 horas, será a quenda da música co concerto de As Pías, que ofrecerán unha actuación para todos os públicos dentro do ambiente festivo da xornada.
A celebración continuará ás 15:00 horas co tradicional xantar de irmandade no Club do Mar, reservado para persoas asociadas, e rematará pola tarde, ás 17:30 horas, con xogos populares, fomentando a participación e o encontro entre xeracións.
Con esta programación, Apelón Educación aposta por unha celebración das Letras Galegas que vai máis alá do acto puntual, convertendo a cultura nun espazo compartido, vivo e aberto á participación de toda a comunidade.