Neda se adhiere, un año más, al Programa Gallego para la vigilancia y control de las velutinas

13 mayo, 2026 Dejar un comentario 84 Vistas

El Concello de Neda acaba de firmar el protocolo de adhesión al Programa Gallego de vigilancia y control contra la avispa asiático (Vespa velutina) en 2026 entre la Xunta, la FEGAMP y los consellos gallegos. Esta medida tiene como objetivo coordinar, durante un año más, los esfuerzos para dar una respuesta eficaz que permita contener a este insecto invasor, cuya expansión tiene repercusiones en la apicultura, la biodiversidad e incluso la seguridad ciudadana.

Gracias al acuerdo firmado, los residentes tendrán a su disposición el número de teléfono 012 para informar sobre cualquier nido de velutina descubiertos, y la administración autonómica, a través de la empresa pública Seaga, se encargará de la evaluación y, en su caso, de la retirada de los mismos.

El acuerdo establece que la eliminación/neutralización de nidos activos, o la realización de otras acciones necesarias para controlar esta especie, deberá llevarse a cabo con un plazo máximo de resolución de 5 días hábiles.

El personal de la empresa indicada también procederá a marcar la ubicación de los nidos inactivos que no serán retirados, con el fin de evitar réplicas de avisos.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo, por sus propios medios, acciones necesarias para simplificar y facilitar los trabajos de retirada en caso necesario, e informar a los vecinos sobre el programa gallego para la retirada de nidos de velutina

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