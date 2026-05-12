La «Álvaro de Bazán» zarpó desde Ferrol para participar en ejercicios navales, hasta octubre, en el Pacífico

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La jornada de este martes día 12 de mayo, fue de intensa actividad en la zona del muelle de obstrucciones en la Estación Naval de La Graña, en Ferrol ante la salida de la fragata «Álvaro de Bazán» (F-101) de la 31 Escuadrilla de Superficie para iniciar un despliegue en el Atlántico y el Pacífico que la llevará a operar junto a algunas de las principales marinas del mundo hasta finales del próximo mes de octubre.

A la una de la tarde se celebró el acto oficial de despedida, que estuvo presidido por el Comandante de la 31 Escuadrilla, capitán de navío Jesús González-Cela Franco.

En la zona del muelle se encontraba un buen número de familiares de miembros de la dotación. Mientras la Unidad de Música del Tercio Norte al mando del subteniente Pedro Vicente Pina Requena, interpretando una serie de marchas militares y música española, sin faltar la tradicional «Banderita«.

PALABRAS DE DESPEDIDA

Momentos antes el CN González-Cela Franco subió a bordo y tras ser recibido por el comandante del buque el CF Álvaro Zaragoza Ruiz y la guardia de honor, pronunciò unas palabras de despedida a una parte de la dotación formada en la zona de popa de la fragata.

Se refirió al despliegue de 5 meses «en el que participaréis en los ejercicios internacionales más importantes del mundo. Los ejercicios Rimpac y Dragon en el océano Pacífico, en las proximidades de Hawái. Junto a barcos de casi 30 nacionalidades. Y luego, los ejercicios Galápagos y Unitas, donde reforzareis los lazos con países americanos. Durante todo el periodo de alistamiento, que finalizasteis con una brillante calificación operativa, os habéis esforzado para estar hoy aquí, listos para salir a la mar. Enhorabuena».

Altas capacidades y valores fundamentales

«Mediante vuestra participación en estos ejercicios, mejoraréis vuestra capacidad de combate. Y demostraréis las altas capacidades de vuestro barco, y de los barcos de esta escuadrilla. La demostración de la eficacia de nuestras fragatas y sus excelentes capacidades tienen un intencionado efecto en el esfuerzo de disuasión que debemos explotar. Vivimos en un mundo incierto, en el que nuestra responsabilidad es estar preparados para el combate. Por eso os pido que aprovechéis este despliegue para prepararos, que tengáis mentalidad de combate profesionalidad y responsabilidad. Os pido también lealtad a vuestro comandante, en el cumplimiento de vuestra misión.

Obedeciendo identificando y haciendo propias las órdenes recibidas. En el día a día lealtad también la Armada elevando cualquier duda, queja o preocupación por los cauces correspondientes. En resumen, vuestro compromiso con la misión y con vuestro comandante, el compañerismo, la lealtad, responsabilidad y espíritu de servicio son valores fundamentales que resultan imprescindibles».

«Vais a operar con algunas de las marinas más importantes del mundo. Mostrar interoperabilidad, flexibilidad, adaptabilidad eficacia, eficacia y efectividad ante cualquier situación sobrevenida. Demostrad que sois un equipo excelente. Todos y cada uno de vosotros sois factores críticos e imprescindibles. Pero solo conjuntamente, y sumando esfuerzos, seréis capaces de conseguirlo. Demostrad que sois un exponente clave».

A las familias

Terminó sus palabras de despedida dirigiéndose a las familias que se encontraban en los muelles.»Sin vosotros, los hombres y mujeres a bordo de la Álvaro de Bazán no estarían hoy listos para salir a la mar.

Reconozco vuestro esfuerzo, os doy las gracias y os pido que sigáis apoyándoles desde casa. Se van a operar en una zona lejana pero podéis confiar en que estaremos muy pendientes de todos ellos y que nosotros, también les apoyaremos. No dudéis en hacernos llegar a la escuadrilla cualquier inquietud o necesidad por pequeña que sea, para que vuestros seres queridos, hoy aquí formados, se sientan acompañados y apoyados en su esfuerzo. En todo momento durante este despliegue».

Finalizó «pidiendo nuestra patrona la virgen del Carmen, que os proteja y os traiga de vuelta a casa, sanos y salvos. Habiendo cumplido con vuestra misión. Le pido también que proteja a vuestras familias que se quedan aquí, en casa, en España. Comandante, dotación, muchas gracias por vuestro servicio».

Despedida a familiares y amigos

Y llegó el momento de la despedida. Se permitió a la dotación que bajasen a tierra para despedirse de sus seres queridos. Hubo lágrimas, abrazos, besos y un adiós y hasta pronto.

ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Posteriormente y a bordo el comandes 31 y el comandante de la fragata tuvieron un encuentro con los periodistas que había acudido al acto de despedida.

El CN González-Cela Franco manifestó sobre su encuentro con la dotación que « le hemos dicho que van a participar en unos ejercicios muy interesantes, son los ejercicios navales más importantes del mundo, donde participan casi 30 países, o sea, barcos y unidades de casi 30 nacionalidades, en el Océano Pacífico, en Hawái, luego también van a participar en Galapes y en Unitas, en la costa oeste de América del Sur. Es una oportunidad muy buena para que el barco se siga preparando y siga aumentando esa capacidad de combate que deben tener los barcos de la Armada y que es la garantía para la paz.

Sobre las fragatas de la 31 escuadrilla

«Estamos hablando de la fragata… Sí, la Álvaro de Bazán, también he dicho que es muy interesante que este año celebramos el quinto centenario del nacimiento del que lleva su nombre la fragata, que fue, según muchos pensamos, el mejor marino de España.

¿Y las otras fragatas? ¿En este momento cómo se encuentran? . Pues la Juan de Borbón está ahora mismo en el ejercicio Flótex, en el Golfo de Cádiz, la Blas de Lezo está alistando para salir a un despliegue que saldrá a finales de mes después del Día de las Fuerzas Armadas, el despliegue Atlántico, en la costa oeste de los Estados Unidos y Mar del Norte, volviendo por la zona de Islandia seguramente.

La Méndez Núñez está regresando de la operación en Chipre, una vez que el grupo de combate francés ha abandonado esa zona. La Cristóbal Colón está haciendo mantenimiento. Por su parte el BAC Patiño está también en las Flótex con la Juan de Borbón y el Cantabria está en mantenimiento.

O sea que hemos tenido un semestre muy intenso de mucha actividad y de preparación de los barcos, pero los barcos de la 31 Escuadrilla han estado en todas las misiones que se les ha solicitado y los barcos que estaban realizando su alistamiento, como es el caso de Álvaro de Bazán, que estaba previsto para salir a la mar.»

Comprometidos con el cumplimiento de la misión

Y seguidamente se manifestó el comandante del buque, el CF Álvaro Zaragoza Ruiz. «Somos 191 almas a bordo ahora mismo, listas y comprometidas con el cumplimiento de la misión. ¿Y hombres y mujeres? Bueno, pues sí, es un tanto por ciento parecido al del resto de la Armada, en nuestro caso 29 mujeres,

¿Y toda la dotación perfectamente lista, el barco listo? Sí, llevamos, bueno…., detrás hay muchísimo trabajo.

Llevamos muchos meses preparándonos para este día. Esto empezó allá por el mes de septiembre con un periodo de inmovilización programado, una varada, un apoyo extraordinario por parte del Arsenal de Ferrol y de empresas fundamentales como Navantia y hay muchas otras locales de aquí de Ferrol. Salimos de Dique allá por el mes de diciembre y empezamos una fase súper intensa de adiestramiento. Primero individual y luego colectivo. Buscando actividades como la integración en el grupo de combate aéreo naval francés del Charles de Gaulle por aguas del Mediterráneo y del Golfo de Vizcaya y algunas otras. Y después hemos culminado con una certificación en aguas del Golfo de Cádiz con resultados muy satisfactorios y, bueno, pues ahora estamos listos para cualquier misión que nos encomienden».

El despliegue

«Realmente es un despliegue muy completo. No solo vamos a participar en estos ejercicios que ha mencionado el comandante antes, que son los más grandes e importantes del mundo a nivel naval que se celebran en aguas de Hawái sino que después vamos a cooperar con Ecuador, por ejemplo, en unos ejercicios denominados GALAPEX en las islas Galápagos de lucha contra la contaminación marina, inspecciones de control de tráfico ilícito, etc.

Y luego nos vamos a ir a aguas de Perú para participar en las UNITAS que son otras maniobras multinacionales en las que participan prácticamente la totalidad de los países de Sudamérica también lideradas por Estados Unidos y muy demandantes en todos los dominios.

O sea que es un despliegue que nos llevará efectivamente más de cinco meses y luego además haremos muchísimo apoyo a la diplomacia de defensa en otros países en países como Colombia, México, etc. Estaremos en diferentes sitios apoyando a la acción exterior del Estado».

¿Y cuándo está prevista exactamente la vuelta, el regreso? Bueno, pues dependerá un poquito de las condiciones meteorológicas también que encontremos pero entre el 21 y el 23 de octubre es cuando está prevista el regreso, si Dios quiere. Muchos meses fuera de casa pero muy ilusionantes, y, bueno, tengo la sensación de que estamos todos preparados y con la convicción de que nuestro trabajo es importante para España. Y eso, pues, nos llena de orgullo y de motivación, que es de lo que se trata.».

RETRASO EN LA SALIDA

La salida del buque de la Estación Naval de La Graña estaba prevista para la una de la tarde, pero a última hora y por los altavoces se notificó que habría un atraso debido a unos trabajos de carga de mercancia.

Efectivamente, pasaban las cuatro de la tarde cuando la «Álvaro de Bazán» zarpaba en dirección al mar abierto auxiliada por dos remolcadores de la Armada.

Ejercicios RIMPAC y PACIFIC DRAGON

El ejercicio RIMPAC, liderado por la Flota del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos, constituye el mayor ejercicio marítimo internacional del mundo y celebrará en esta edición su trigésima convocatoria, coincidiendo además con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El ejercicio busca fortalecer la cooperación multinacional, la confianza mutua y la interoperabilidad entre fuerzas navales aliadas y amigas, promoviendo unas fuerzas integradas y preparadas para operar conjuntamente en un entorno marítimo cada vez más complejo. Reunirá a cerca de una treintena de países y desarrollará un amplio abanico de actividades navales, aéreas y anfibias de elevada complejidad. Además, el ejercicio contará con una estructura de mando multinacional.

Por su parte, ‘Pacific Dragon’ (PAC DRAGON), organizado por la U.S. Third Fleet, es un ejercicio bienal especializado en defensa antimisil balístico, diseñado para mejorar la capacidad de las fuerzas participantes para operar conjuntamente en la detección, seguimiento e interceptación de amenazas balísticas. El ejercicio combina eventos simulados y lanzamientos reales de misiles en un entorno de defensa aérea y antimisil integrada, permitiendo perfeccionar procedimientos tácticos y reforzar la interoperabilidad entre aliados y socios estratégicos.