El clero diocesano de Mondoñedo-Ferrol celebró la festividad de su patrón San Juan de Ávila

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El clero de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebró este lunes, día 11, en el Seminario de Mondoñedo, su encuentro anual con motivo de la festividad de su patrón, san Juan de Ávila. En el marco de esta jornada se conmemoraron las bodas de diamante, oro y plata de varios sacerdotes del presbiterio diocesano.

Entre los homenajeados se encontraban los reverendos Javier Martínez Prieto y José Rey Kochinke (25 años); Alfonso Blanco Torrado, Alfonso Morado Paz y Antonio Rodríguez Basanta (50 años); y Ángel Vigo Blanco (60 años).

La jornada comenzó a las 10:30 horas con el rezo de la Hora Intermedia. Tras el saludo inicial del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos, tuvo lugar una reflexión formativa bajo el título «La Iniciación Cristiana y el ministerio sacerdotal». En consonancia con uno de los objetivos del Plan Diocesano de Pastoral para el presente curso, se propuso una reflexión compartida desde la experiencia pastoral. Los sacerdotes Javier Martínez y José Rey ofrecieron su testimonio personal en torno a esta cuestión.

Después de un breve descanso, se celebró el acto de homenaje a los sacerdotes que este año conmemoran sus aniversarios de ordenación. En nombre de la diócesis, el obispo les hizo entrega de un obsequio. Cada uno de ellos compartió, en una breve intervención, recuerdos personales, palabras de agradecimiento y sus deseos en este día, intervenciones que fueron acogidas con un aplauso de fraternidad y reconocimiento por sus vidas entregadas.

Eucaristía: tres claves que han de marcar la vida del sacerdote

La eucaristía de acción de gracias estuvo presidida por el obispo y concelebrada por una cincuentena de presbíteros diocesanos, lo que representa más de la mitad del presbiterio. En la homilía, el obispo agradeció la respuesta vocacional de los presentes y evocó la figura de san Juan de Ávila, quien vivió en una época «distante, pero no muy distinta de la nuestra». En este contexto, recordó unas palabras del santo: «Conviene que tu vida sea limpia, tu intención recta y tu corazón encendido en amor de Dios, para que así puedas encender a otros».

A partir de esta cita, invitó a cuidar el «ser sacerdotal», a vivir con ilusión y pasión la llamada, de modo que el hacer cobre sentido y no genere desgaste. «Se trata de ser santos, porque más fruto hace en la Iglesia un sacerdote santo que muchos sabios sin santidad», afirmó.

En la parte final de la homilía, el obispo destacó tres claves que han de marcar la vida del sacerdote, siguiendo el ejemplo de san Juan de Ávila: la oración, el estudio y la evangelización. «Ello nos permitirá sentirnos padres de nuestro pueblo, desde el amor y el afecto», señaló.

La jornada concluyó con una comida de fraternidad en la que los participantes pudieron compartir conversación, recuerdos y esperanzas.

Los homenajeados

Francisco Javier Martínez Prieto, nacido en Viveiro el 15 de abril de 1974 y ordenado en Mondoñedo el 6 de diciembre de 2001

Es miembro del Servicio de Comunicación (MCS). Párroco de Barbos (San Xiao), Céltigos (San Xiao), Espasante (San Xoán), Ínsua (San Xoán), Ladrido (Santa Olalla), Loiba (San Xiao), Luía (Santa María) y Ortigueira (Santa Marta) Administrador parroquial de Cariño (San Bartolomeu), Mera (Santiago), Mera (Santa María) y Veiga (San Adrao).

José Rey Kochinke, nació en Vilarrube el 8 de octubre de 1966 y ordenado en Mondoñedo el 6 de diciembre de 2001

Es el Delegado de Pastoral de la Carretera. Miembro elegido del Consejo Presbiteral y miembro del Consejo Asesor de la Pastoral de Carretera de la CEE

Párroco de A Cabana (San Antón), Cobas (San Martiño), Doniños (San Román), Esmelle (San Xoán), A Mariña (San Xurxo) y Serantes (O Divino Salvador)

Alfonso Blanco Torrado, nació en Montevideo el 15 de marzo de 1950 y ordenado en Ponteceso el día 10 de octubre de 1976

Párroco de Lagostelle (Santa Mariña), Maríz (Santa Olalla), Parga (O Divino Salvador), Roca (San Xiao), Trasparga (Santiago) y Vilar (Santa María)

Alfonso Morado Paz, nació en Labrada el 6 de octubre de 1946 y ordenado en Labrada el 26.de septiembre de 1976

Canónigo-Prefecto de Liturgia de la S. I. Catedral-Basílica de Mondoñedo y Capellán 1º del Centro Asistencial San Pablo y San Lázaro de Mondoñedo

Adscrito a las parroquias de Mondoñedo (Santiago), Mondoñedo (Nosa Señora do Carme), Mondoñedo (San Vicenzo), Oirán (Santo Estevo), Sasdónigas (San Lourenzo), Couboeira (Santa María Madalena), Figueiras (San Martiño), Masma (Santo André), Vilamor (Santa María) y Viloalle (Santa María).

Antonio Rodríguez Basanta, nació en Xove el 14 de febrero de 1950 y ordenado en Xove el 1 de mayo de 1976

Canónigo-Vicepenitenciario de la S. I. Catedral-Basílica de Mondoñedo.Vicario para la Sinodalidad.

Miembro del Consejo de Gobierno, del Colegio de Consultores y del Consejo de Pastoral. Miembro nato del Consejo Presbiteral y Delegado del Clero

Miembro del equipo consiliario de las cofradías penitenciales del Santo Entierro, Dolores y Soledad de Ferrol

Moderador de la UPA Ferrol Centro. Párroco de Ferrol (San Xiao), Ferrol (Nsa. Sra. do Carme), Ferrol (Nsa. Sra. das Dores), Ferrol (Nsa. Sra. do Socorro), Ferrol (San Rosendo) y Ferrol (Santa Cruz)

Ángel Vigo Blanco, nació en Pedrafita el 20 de abril de 1938 y ordenado en Lugo el 16 de junio de 1966

Párroco de Castro (Santa María) y Donalbai (San Cristobo)