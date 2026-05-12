Caamaño comparte con Rueda la «buena gestión» del hantavirus, pero matiza que podría haber «menos bombo y platillo»

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha compartido con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la «buena gestión» del hantavirus desde el Gobierno central, pero ha matizado que podría haber «menos bombo y platillo». «Todo es mejorable, está un poco sobreactuado en el sentido de que podría hacerse con menos bombo y platillo», ha apostillado.

Así lo ha trasladado este martes consultado por medios tras intervenir en la inauguración de las ‘XV Xornadas de Enfermería Da vocación ao liderado: A Enfermería que Vén’, celebradas en el Auditorio Municipal de Ourense.

Todo ello, después de que Rueda ensalzase este pasado lunes esa «buena gestión» por parte del Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez, agradeciendo la información suministrada, pero incidiendo en que este modo de actuar se echó en falta «en otros momentos». «Creo que ayer se ve una imagen de gestión seria», señaló Rueda.

En este sentido, también el titular de Sanidade ha recalcado que, aunque «todo es mejorable«, la gestión «se está haciendo como se tiene que hacer». «Lo importante es que la gente está bien, que los pacientes españoles están donde tienen que estar y con el sistema funcionando», ha subrayado Caamaño.

COORDINACIÓN, PROTOCOLIZACIÓN E INFORMACIÓN

Así, Gómez Caamaño ha desgranado que, ante crisis sanitarias como la actual, lo fundamental son la «coordinación, protocolización e información». Con respecto a la primera, el conselleiro ha celebrado una manera de trabajar que «pone de acuedo a todas las partes implicadas» –Organización Mundial de la Salud (OMS), Gobierno central y comunidades autónomas, según ha matizado–. «Yo creo que se ha hecho bien», ha celebrado.

En relación a la protocolización, Caamaño ha destacado la necesidad de aplicar protocolos a la vigilancia epidemiológica, el rastreo de posibles contactos, el aislamiento de «casos hospitosos y confirmados» y, «lo más importante», la atención clínica precoz «en el caso de que el paciente esté afectado». «Lo tenemos muy desarrollado en toda España desde el Covid», ha explicado.

Finalmente, con respecto a la información, el conselleiro ha incidido en que el objetivo es «no inquietar, sino tranquilizar», es decir, «ni minimizar el riesgo, ni amplificar el pánico». «La información tiene que ser pertinente, en el momento adecuado y adaptada al receptor», ha añadido.

En esta línea, ha explicado que la «evidencia» expone que el hantavirus es un virus distinto a la gripe o al Covid, «porque tiene una tasa de ataque muy baja», tal y como ha recalcado, inferior al 2%. «Implica que de cada 100 personas expuestas, solamente una o dos padecen la enfermedad. En la gripe, esa tasa oscila entre el 10 y el 20% y en el Covid entre el 20 y el 50%», ha detallado.

Asimismo, consultado por el paciente gallego que viajaba en el crucero –un ornitólogo natural de Cariño (A Coruña)–, Caamaño ha trasladado que, a pesar de que «preocupa» que pueda dar positivo, este «está en el sitio en el que tiene que estar». «Lo ideal es que nadie sea positivo, pero si da positivo no pasa nada, está en el sitio en el que tiene que estar», ha sentenciado.