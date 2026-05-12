Los campeones gallegos de tenis de mesa en las categorías benjamín, prebenjamín, alevín y juvenil se decidirán este mes en Valdoviño

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El pabellón municipal O Longoiro acogerá los campeonatos autonómicos el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, organizados por la federación con la colaboración del Ayuntamiento de Valdoviño y el Club Tenis de Mesa Narón.

Valdoviño acogerá por primera vez unos campeonatos gallegos de tenis de mesa organizados por la federación. Será en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil, y esta semana, el alcalde, Alberto González, junto al concejal de Deportes, Sergio Saavedra, presentaba el cartel de las competiciones junto al presidente del Club Tenis de Mesa Narón, Fernando Montero, entidad encargada de la logística.

El campeonato benjamín y juvenil se disputará el sábado 30, mientras que el domingo 31 de mayo será el turno de las categorías prebejxamín y alevín. Las dos jornadas se celebrarán en el pabellón municipal O Longoiro, en horario de mañana la fase clasificatoria y de tarde las finales.

Las inscripciones están abiertas hasta este viernes 15 de mayo, cuando se conocerán los 16 jugadores y las 16 jugadoras que formarán los cuadros en cada categoría. Se espera que confirmen asistencia los 4 primeros clasificados del ranking nacional, así como aquellos que fueron logrando los mejores resultados en las fases previas. Quedarían entonces algunas plazas de participación abierta para jugadores y jugadoras federadas.

La entrada es abierta y libre, y en la presentación, el alcalde animaba a la ciudadanía, y especialmente a los más jóvenes, la disfrutar como público de las competiciones de las que saldrán los campeones gallegos en este 2026.