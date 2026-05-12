Hugo Montero y Naia López representarán a Galicia en el Campeonato de España sub-12

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La Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol contará con doble representación en el Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-12, que se disputará desde este miércoles y hasta el domingo en Torrejón de Ardoz.

Hugo Montero formará parte de la selección gallega masculina, mientras que Naia López integrará el combinado femenino en la última gran cita nacional de la temporada en categorías base.

En la competición masculina, Hugo Montero ha sido incluido en la lista definitiva confeccionada por el seleccionador gallego Nino García. Galicia quedó encuadrada en el grupo C y debutará este miércoles ante Cataluña, a las 10:30 horas, en el Pabellón de Deportes Daganzo.

El segundo encuentro será el jueves frente a País Vasco, a las 12:30 horas en el Pabellón Jorge Garbajosa, mientras que cerrarán la fase de grupos el viernes ante Castilla La Mancha, nuevamente a las 10:30 horas en Daganzo.

Dependiendo de la clasificación obtenida, el combinado gallego disputará durante el fin de semana la Final Four A, B o C, o bien el triangular final D.

Naia López, con la selección gallega femenina

En categoría femenina, Naia López ha sido una de las jugadoras seleccionadas por la entrenadora gallega Ana Mouzo para participar en el campeonato.

Galicia competirá en un grupo triangular y comenzará su participación este miércoles enfrentándose a Cataluña, a las 12:30 horas, en el Pabellón de Deportes Daganzo.

Tras descansar el jueves, el conjunto gallego volverá a la pista el viernes para medirse a Castilla La Mancha, también a las 12:30 horas y en la misma instalación.

Según los resultados obtenidos en esta primera fase, las gallegas accederán a la Final Four A o a los diferentes triangulares de las fases B, C o D.