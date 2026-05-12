O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para el partido de este sábado ante el Barça en A Malata

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O Parrulo Ferrol ha puesto ya a la venta las entradas para el partido que disputará este sábado ante el Barça en el Pabellón de A Malata, correspondiente a la última jornada de la Primera División de fútbol sala.

El encuentro, que comenzará a las 13:00 horas, servirá además para cerrar una temporada marcada por el regreso del conjunto ferrolano a la máxima categoría y en la que el equipo buscará despedirse ante su afición sumando una victoria frente al campeón de la liga regular.

La entidad anunció que este duelo ha sido declarado como “Día del club”, por lo que los abonados —excepto los de modalidad “parrulo”— deberán retirar una entrada a precio reducido de forma anticipada a través de la plataforma online del club oparrulofs.compralaentrada.com.

Los abonados de modalidad “parrulo” podrán acceder gratuitamente con su carné, al igual que los jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol.

En la venta anticipada, solo de manera online, los abonados adultos del resto de modalidades pagarán 10 euros y los abonados sub-18 abonarán 5 euros. Para el público general, las entradas tendrán un coste de 20 euros para adultos y 10 euros para menores de 18 años. Los menores de cinco años podrán acceder gratis.

Taquilla abierta el día del partido desde las 12:00 horas

El club también informó de que la taquilla del Pabellón de A Malata abrirá el mismo sábado desde las 12:00 horas. En ese caso, tanto abonados como público general abonarán el precio completo de las entradas, salvo los poseedores del abono modalidad “parrulo”, que mantendrán el acceso gratuito.

Desde O Parrulo Ferrol animan a la afición a acompañar al equipo en este último encuentro del curso y a despedir una temporada “excepcional” en el regreso del conjunto ferrolano a Primera División.