El XXIV Triatlón de Ferrol acoge el clasificatorio Youth para el Campeonato de Europa

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El XXIV Triatlón de Ferrol será escenario el próximo 18 de julio del clasificatorio Youth para los Campeonatos de Europa de Triatlón, que se disputan el próximo mes de octubre en Melilla. La competición reunirá a los mejores talentos nacionales de la categoría juvenil en una cita clave para definir la selección española que representará a España en el Europeo.

Podrán participar en el clasificatorio los deportistas nacidos en los años 2009, 2010 y 2011, compitiendo sobre distancia supersprint, el mismo formato previsto para el Campeonato de Europa Youth.

La prueba de Ferrol sustituirá finalmente a la competición inicialmente prevista en Calafell y tendrá un papel fundamental dentro del proceso de selección nacional, junto con la prueba del Campeonato de España. De hecho, los resultados obtenidos servirán para confeccionar la convocatoria de la selección española, complementando además los resultados logrados en el Campeonato de España de Triatlón de categoría Juvenil que se celebra en A Coruña.

Desde la dirección técnica de la Federación Española de Triatlón se actualizarán los criterios de selección adaptándolos a la prueba gallega, aunque mantendrán prácticamente la misma dinámica ya publicada anteriormente para este proceso clasificatorio.

El XXIV Triatlón de Ferrol volverá así a convertirse en una cita destacada dentro del calendario nacional, acogiendo una competición de gran nivel y relevancia para el futuro del triatlón español y para las jóvenes promesas que aspiran a competir en el Campeonato de Europa Youth de Melilla.

Las inscripciones para la prueba ya se encuentran abiertas a través de la página web de la Federación Española de Triatlón

Inscripciones Clasificatorio Youth