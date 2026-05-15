El BBCA masculino se juega en casa el pase a la Final Four en un duelo decisivo ante el Novobasket

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El baloncesto ferrolano vivirá este sábado a las 18.00 horas una cita de máxima tensión en el pabellón Javier Gómez Noya. El Club Baloncesto Costa Ártabra se enfrenta al Novobasket en un encuentro que decidirá el acceso a la Final Four, en el que será además el último partido como local del conjunto esta temporada.

El equipo ferrolano llega al choque con un escenario muy exigente: necesita imponerse por una diferencia mínima de nueve puntos para lograr la clasificación. Una ecuación que convierte el duelo en un auténtico todo o nada para los de Ferrol, que confían en su crecimiento reciente y en el empuje de su afición para intentar dar la vuelta a la eliminatoria.

En la previa, el entrenador del Costa Ártabra, Carlos Cotovad, subrayó el valor del momento que atraviesa el grupo y la importancia de haber llegado con opciones a una cita de este calibre tras una fase complicada de la temporada.

El técnico destacó el esfuerzo realizado por la plantilla para revertir la situación: “Haber superado el bache de juego, confianza y resultados y tener la opción de jugártelo frente a tus aficionados es un lujo, y dice mucho del grandísimo esfuerzo hecho por la plantilla por superar dicha situación, se han ganado el derecho de lucharlo cuando parecía totalmente una quimera”.

El partido se disputará en un ambiente que apunta a lleno en el Javier Gómez Noya, con especial protagonismo también para la cantera del club, que acompañará al primer equipo en una de las tardes más importantes del curso.

Con ese respaldo desde la grada, el Costa Ártabra intentará firmar una actuación que le permita seguir adelante en la competición, aunque enfrente tendrá a un Novobasket que parte con ventaja y que tratará de gestionar su renta en un escenario de máxima presión y con todo por decidir desde el inicio.