NUEVO PLAN ofrece un concerto especial en Narón con motivo do Día das Letras Galegas

O grupo ferrolán NUEVO PLAN ofrece un concerto especial con motivo do Día das Letras Galegas o vindeiro domingo 17 de maio, nunha animada sesión vermú que terá lugar a partir das 14.00 horas na terraza de CLANDESTINO Urban Food en Narón.
Durante a actuación, a banda fará un repaso polos grandes clásicos da música nacional dos anos 80, nun directo pensado para desfrutar da mellor música en vivo nun ambiente festivo, familiar e ao aire libre.
Ademais do concerto , os asistentes poderán acompañar a xornada con pinchos variados para comer. A entrada será gratuíta hasta completar aforo.