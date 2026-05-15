Gerard Casas seguirá al frente de O Parrulo Ferrol las dos próximas temporadas

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El proyecto deportivo de O Parrulo Ferrol FS seguirá liderado por Gerard Casas. El técnico catalán continuará como entrenador del primer equipo durante las dos próximas temporadas, en una decisión que la nueva junta directiva considera estratégica para consolidar el crecimiento de la entidad en la máxima categoría del fútbol sala nacional, tal y como daban a conocer en la tarde del viernes en un comunicado.

La continuidad de Casas se convierte así en la primera gran operación deportiva de la nueva directiva entrante, que desde el inicio de su mandato marcó como prioridad garantizar la permanencia del entrenador al frente del proyecto parrulo.

Desde el club destacan que se realizó un importante esfuerzo para asegurar su renovación, al considerar que su figura es “fundamental” para mantener un modelo deportivo sólido, competitivo y con identidad propia. La negociación no fue sencilla, ya que el técnico había alcanzado semanas atrás un acuerdo con otro club para iniciar una nueva etapa profesional lejos de Ferrol.

Sin embargo, la apuesta de la nueva directiva y el deseo mutuo de seguir creciendo juntos permitieron revertir la situación y cerrar finalmente la continuidad del entrenador, que además mantiene un fuerte vínculo personal y familiar con la ciudad.

Desde su llegada a A Malata, Gerard Casas ha logrado devolver la ilusión a la afición ferrolana gracias a un proyecto deportivo reconocible y ambicioso. El club destaca no solo su trabajo y conocimiento táctico, sino también su capacidad para conectar con el vestuario, la grada y la ciudad.

La renovación, señalan desde la entidad, supone “un mensaje claro de estabilidad, confianza y compromiso” con un proyecto que quiere seguir creciendo y consolidándose entre los mejores clubes del fútbol sala español.

La nueva junta directiva agradeció públicamente la predisposición mostrada por el técnico durante las conversaciones para cerrar el acuerdo y subrayó su implicación con el proyecto deportivo de O Parrulo Ferrol.

Con esta renovación, el club asegura la continuidad de una de las piezas clave de su estructura deportiva y mantiene viva la ilusión de seguir escribiendo nuevas páginas importantes en la historia de la entidad ferrolana.