Iván Rumbo anuncia su despedida de O Parrulo Ferrol tras cinco temporadas

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El capitán de O Parrulo Ferrol, Iván Rumbo, anunció este viernes que pondrá fin a su etapa en el conjunto ferrolano al término de la presente temporada. El jugador disputará este sábado su último partido con la camiseta parrula en el encuentro que enfrentará a los ferrolanos con el Barça en A Malata, a partir de las 13.00 horas.

El anuncio se produjo este viernes en una rueda de prensa diferente a las habituales, en la que el capitán estuvo acompañado por el entrenador, Gerard Casas, así como por toda la plantilla y el cuerpo técnico del club.

Iván Rumbo reconoció que se trata de una decisión meditada desde hace tiempo y admitió que la comparecencia estaba siendo “un día bastante duro y triste”. Aunque aseguró encontrarse bien a nivel deportivo, explicó que en el plano personal “llevaba un tiempo pasándolo mal, con la cabeza en otro sitio”, señalando que su vida personal “está bastante lejos de Galicia” y que tanto “el corazón como la cabeza” le pedían regresar a casa para disfrutar de una vida más tranquila y familiar.

Durante su despedida quiso agradecer el apoyo recibido en sus cinco temporadas en Ferrol, teniendo palabras para todos los entrenadores y cuerpos técnicos con los que trabajó, destacando especialmente a Ángel Padín, Pol Cuairán y Gerard Casas, a quienes agradeció haberle ayudado a cumplir una promesa personal con el ascenso a Primera División, uno de los momentos “más importantes” de su carrera.

El capitán también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, con quienes aseguró haber formado “una familia”, así como para la directiva del club por haberle otorgado la capitanía y para la afición de A Malata, de la que destacó el cariño recibido especialmente en los momentos más complicados.

Rumbo espera despedirse este sábado con un pabellón lleno y luchando por una victoria ante el Barça en el cierre de la temporada en la máxima categoría.

Por su parte, Gerard Casas confesó que esta había sido una de las ruedas de prensa más difíciles de su trayectoria como entrenador y recordó la primera conversación que mantuvo con Iván Rumbo antes de llegar al club. El técnico aseguró que desde aquella llamada comprendió “la suerte” que tendría con un capitán al que definió como un líder positivo, competitivo y una gran persona.

El entrenador destacó además la importancia del jugador dentro del vestuario, especialmente durante los momentos más complicados de la pasada campaña, subrayando su influencia sobre los jugadores jóvenes y recordando la emoción que supuso para él verle conseguir el ascenso a Primera División.

Casas reveló además que Iván Rumbo había rechazado inicialmente la oferta de renovación antes del playoff de ascenso, aunque finalmente decidió continuar una temporada más tras lograrse el regreso a la élite del fútbol sala nacional.