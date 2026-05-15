El Valdetires Ferrol busca cerrar la temporada con victoria y asegurar la sexta plaza ante el FC Meigas

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El Valdetires Ferrol afrontará este sábado el último partido de liga en la Segunda División femenina recibiendo al FC Meigas, en un encuentro que se disputará a partir de las 18:30 horas en el Pabellón de Esteiro. El conjunto ferrolano buscará despedir la temporada ante su afición con un triunfo que le permita ratificar la sexta posición en la clasificación.

El entrenador del equipo, Manu Lombardía, destacó en la previa la importancia de cerrar el curso con buenas sensaciones y ofreciendo una buena imagen ante los seguidores ferrolanos.

“El objetivo es ratificar la sexta posición y poder tener una buena actuación delante de nuestros aficionados para irnos con un buen sabor de boca en este final de temporada”, señaló el técnico.

El Valdetires se medirá a un FC Meigas, que llega en la 10º plaza, con 35 puntos, al que conocen “perfectamente”, según explicó Lombardía, quien considera clave imponer un ritmo alto de juego y ser agresivas en la presión para dificultar la salida de balón del rival.

El entrenador ferrolano apuntó que su equipo deberá defender con intensidad y prestar especial atención a las acciones de estrategia del conjunto visitante. Además, recordó que el partido de ida puede servir como referencia positiva para afrontar el choque de este sábado.

“Si enfrentamos el partido parecido al de ida, tendremos las cosas bastante avanzadas. Sin embargo, si jugamos con el ritmo de los encuentros de Ourense o Cáceres, aunque se ganaran, creo que contra este equipo no nos va a llegar”, afirmó.

Por ello, el técnico espera que el encuentro se desarrolle según el planteamiento previsto por el Valdetires y que los tres puntos se queden en Ferrol para cerrar la temporada de la mejor manera posible.