O Parrulo Ferrol cae ante un Family Cash Alzira muy efectivo tras el descanso

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Se acabaron las pocas opciones que O Parrulo Ferrol tenía para luchar por la clasificación por el playoff por el título tras caer por 5-3 en su visita al Family Cash Alzira, en la 29ª jornada de la Primera División, disputado en la noche del viernes, en el Palau d´Esports de Alzira.

El partido empezaba con un Family Cash Alzira que iba a por todas, conscientes de la importancia de este partido en su lucha por la permanencia, con un remate dentro del área a los pocos segundos de Joan Miguel a un centro que se le iba fuera y, a continuación, era Ivi quien lo intentaba con un potente disparo cruzado a media altura en el lateral del área al que no llegaba nadie al segundo palo.

Los ferrolanos buscaban reaccionar para no verse por debajo en el marcador rápido, dando el primer aviso con una volea de Morgato desde diez metros tras un saque de esquina que se marchaba fuera.

Los locales querían llevar el peso del juego y los ferrolanos presionaban a toda la pista, teniendo una buena ocasión para los parrulos Bruno Días en la frontal del área que evitaba el portero Pereira en una buena intervención.

Precisamente el meta era el protagonista de los siguientes minutos al sumarse en varias acciones al ataque de su equipo, creando dudas a los jugadores de O Parrulo Ferrol, que sabían contrarrestar este juego.

Todo cambiaba en el minuto 11, momento en el que Morgato cabeceaba un balón largo para dejársela en la frontal a un Gonzalo Santa Cruz que no dudaba en rematar de espaldas de tacón para enviar el balón al fondo de la portería, adelantando a los ferrolanos.

El Family Cash Alzira buscaba reaccionar con un tiro de Lechero en el borde del área que evitaba Mati Starna, mientras que Novoa también quería hacer de las suyas para O Parrulo Ferrol en una buena jugada personal desde atrás que acababa en un tiro raso en el borde del área que obligaba a Pereira a sacar un buen pie.

Luiz Fernando buscaba el empate para los locales y lo tuvo cerca en los últimos minutos de periodo, en un tiro desde doce metros por alto que despejaba Mati Starna y en un robo en la frontal del área, pero el meta parrulo salía de su portería, adivinándole las intenciones en el uno contra uno atrapando su tiro raso, por lo que con este 0-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación los locales buscaban el empate por la vía rápida con un intento de Pablo García dentro del área que lograba despejar Mati Starna con el pie y, en la otra área, Penezio lo intentaba con un buen centro desde la línea de fondo al que no llegaba nadie al segundo palo.

A los cuatro minutos todo cambiaba por completo, al empatar Ivi con un tiro cruzado raso colocado al palo desde diez metros y, justo nada más sacar de centro, Yunii se quedaba solo al segundo palo en una rápida jugada tras un robo, dándole la vuelta al partido con el 2-1.

Esto hacía mucho daño a los jugadores de O Parrulo Ferrol que tardaron unos instantes en reaccionar, buscando ellos ahora el empate con un tiro de Rubén Orzáez en la frontal del área que sacaba Pereira con una buena mano a su salida, pero, los locales estaban muy efectivos y Pablo García anotaba el tercero con un gol en la frontal del área por raso colocado al palo.

O Parrulo Ferrol iba a por todas, buscando recortar las diferencias y de eso se encargaba Niko Vukmir al recibir un buen pase de Novoa en la frontal del área, sorprendiendo con un potente disparo por raso que se colaba por debajo de las piernas del portero para hacer el 3-2.

Las revoluciones iban en aumento, debido a la importancia de lo que estaba en juego y en este toma y daca quien conseguía dar un golpe casi definitivo era el Family Cash Alzira con un tanto de Cristian en el borde del área con otro tiro cruzado raso colocado al palo.

Los ferrolanos empezaban a jugar de cinco, alternando a Niko Vukmir y a Novoa como porteros-jugadores, pero no daban encontrado hueco en la defensa local, con un Family Cash Alzira que no perdonaba de cara a puerta tras hacerse Yunii con un balón al resbalar Novoa siendo el último defensor, yéndose en el uno contra uno con Mati Starna, lográndolo superar para anotar el 5-2.

Quedaba poco tiempo por delante, con O Parrulo Ferrol teniéndolo muy difícil, sin bajar los brazos y haciendo el 5-3 con un centro-chut de Rubén Orzáez en la frontal del área rematándolo Diogo con su rodilla, pero no habría tiempo para más y este resultado acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 35 puntos, en el 11º puesto de la tabla. Para la próxima jornada se despedirán por esta temporada recibiendo al Barça, en un partido que se disputará el sábado 16, a las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata, en horario unificado.

Family Cash Alzira: Pereira, Joan Miguel, Rubi, Pablo García, Ivi – también jugaron – Cola, Yunii, Luiz Fernando y Lechero.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez – también jugaron – Morgato, Diogo, Bruno Días, Niko Vukmir y Penezio.

Árbitros: Fernando Faubell y José Lázaro, junto con Pablo Delgado como tercer árbitro y Albert Mir como asistente (Comités aragonés y valenciano). Amonestaron al local Lechero y a los visitantes Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez y Penezio.

Goles: 0-1 Gonzalo Santa Cruz min.11, 1-1 Ivi min.24, 2-1 Yunii min.24, 3-1 Pablo García min.26, 3-2 Niko Vukmir min.28, 4-2 Cristian min.33, 5-2 Yunii min.36.

Pabellón: Palau Municipal d´Esports de Alzira.