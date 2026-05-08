La «Álvaro de Bazán» partirá el 12 de mayo hacia el Pacífico para participar en los ejercicios Rimpac y PAC Dragon en Hawái

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El próximo martes, día 12 de mayo, a las 13:00 horas está prevista la salida a la mar de la fragata “Álvaro de Bazán”, al mando del CF Álvaro Zaragoza Ruiz, para su participación en aguas del Pacífico en los ejercicios multinacionales RIMPAC y PAC DRAGON-26 en Hawái.

El acto de despedida tendrá lugar en el muelle de Obstrucciones de la Estación Naval de la Graña y será presidido por el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco. Asistirá la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina y familiares de la dotación del buque. La fragata emprenderá rumbo al Pacífico en cuyas aguas permanecerá hasta finales del mes de julio.

Los ejercicio Rimpac y Pac Dragon

Los Ejercicios RIMPAC, son los más grandes ejercicios de guerra marítima del mundo. El RIMPAC se celebra cada dos años durante los meses de junio y julio, estos ejercicios tienen como base Honolulu, Hawái. Es organizado y administrado por la Flota del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos, con sede en Pearl Harbor, en conjunto con el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera, y la Guardia Nacional bajo el control del Gobernador de Hawái. El RIMPAC invita a fuerzas militares de la cuenca del Pacífico y más allá para participar.

El objetivo del RIMPAC es mejorar la interoperabilidad entre fuerzas armadas de países del Océano Pacífico, también es un medio para promover la estabilidad en la región para el beneficio de todas las naciones participantes. La Marina de los EE. UU. lo describe como una única oportunidad de capacitación que ayuda a los participantes a promover y mantener las relaciones de cooperación para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y la seguridad en los océanos del mundo.

La fragata «Álvaro de Bazán»

La fragata Álvaro de Bazán (F-101), integrada en la 31 Escuadrilla de Superficie con base en Ferrol, es una fragata de la Armada, cabeza de la clase a la que da nombre. Fue botada en los astilleros de Izar (actualmente Navantia) en Ferrol el 31 de octubre de 2000 y está en activo desde el 19 de septiembre de 2002. Fue nombrada así en recuerdo del almirante español del siglo XVI Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Al igual que las demás fragatas F‑100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar aeronaves en un radio de quinientos kilómetros, aunque el margen de detección se reducirá según el tamaño del objetivo y su altura. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta noventa blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos.

Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra Aldebarán, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque AGM-84 Harpoon; dos lanzadores dobles de torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco pulgadas con capacidad de disparo de veinte proyectiles por minuto y 23 km de alcance; y un lanzador vertical Mk-41 con cuarenta y ocho celdas; cuatro lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.