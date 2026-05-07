El Racing visita a un histórico este viernes en Getxo

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo juegan este viernes a las 20:30 en el Estadio de Fadura de Getxo (LaLiga +) ante uno de los fundadores de la liga española, el Arenas Club. El encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la Primera Federación será dirigido por el colegiado navarro Imanol Irurtzun.

Varias bajas y también algunas altas para este encuentro

La enfermería racinguista se llenó esta semana, ya que tanto Parera como Escobar, con pequeñas molestias, se unieron a un Álvaro Mardones que se perderá lo que resta de temporada por unos problemas en el pie. Los que sí estarán en Getxo serán el centrocampista Fabio y el extremo Álvaro Juan, que vuelven tras cumplir sanción, así como el defensa central Édgar Pujol, quien regresó esta semana a la dinámica del equipo tras el fallecimiento de su padre la pasada semana.

Los verdes buscarán en el País Vasco convertir la permanencia virtual en matemática, así como quemar todas sus opciones de disputar la Copa del Rey, aunque a día de hoy el séptimo puesto, último que da acceso a la competición copera, se encuentra a 4 puntos de distancia, por lo que los de Romo deberán ganar los 3 últimos encuentros y que los conjuntos que están por encima pierdan puntos. Sea como sea, después de haber perdido la opción del ascenso directo y de jugar el play off, jugar la Copa del Rey como viene siendo habitual en los últimos años sería lo lógico para este equipo, pero parece que también estará complicado. Ver para creer…

El rival

El Arenas Club está situado en la 12.ª posición con 47 puntos, los mismos que el Racing. El equipo vasco tiene prácticamente en su mano conseguir el objetivo de la permanencia, tras haber ascendido la pasada temporada. Para este encuentro en el coqueto y antiguo terreno de juego de Fadura, el objetivo de los de Jon Erice será el de darle una alegría a su afición, además de vengarse de su derrota en A Malata en la primera vuelta, donde dieron una imagen bastante pobre.

En su terreno de juego, a buen seguro que será diferente, buscando a través del fútbol directo y de la presión sorprender al Racing. Alexander Hidalgo y Ángel Troncho son jugadores a tener en cuenta en el equipo vasco para este encuentro.