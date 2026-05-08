Inaugurada en la Galería Platas la exposición antológica de Xaime Quesada, en Ferrol

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En la tarde de este viernes ha tenido lugar el acto inaugural de la exposición antológica de Xaime Quessada en la Galería Platas que ha contado con una destacada representación de la vida política y cultural de Ferrol.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela presidió el acto como parte de una jornada dedicada al «arte comprometido» en la ciudad. Junto a él se encontraban el concejal de Cultura, José A. Ponte Far; el anfitrión y galerista, Armenio Pazos, propietario de la Galería Platas, quien además aporta 26 obras de su colección personal para esta muestra; los representantes del Liceo Europeo de las Artes, Carmen Soto y Juan José Rodríguez de los Ríos, la institución cultural invitada a colaborar activamente en la organización y difusión de esta antológica; así como miembros de la comunidad artística ferrolana y seguidores de la obra de Quessada, atraídos por el carácter inédito de algunas de las piezas de gran formato expuestas.

Rey Varela destacó durante su intervención la importancia de que la ciudad acoja una muestra de este nivel.

«Ferrol reafirma hoy su posición como motor cultural de Galicia. La obra de Quessada no es solo estética, es un ‘arte comprometido’ que dialoga con nuestra historia y nuestros valores. Coincidir hoy con diversas aperturas de vanguardia en la ciudad (aludiendo a la inauguración en el Torrente Ballester de la obra del pintor y escultor Xoán Xosé Braxe) demuestra que el pulso artístico de Ferrol está más vivo que nunca».

Asimismo en galerista Armenio Pazos señaló a Galicia Ártabra que se centraba en el valor emocional y artístico de las piezas seleccionadas. Al ser muchas de ellas parte de su colección personal , destacando la oportunidad única de ver obras de gran formato que rara vez salen a la luz pública.

LA MUESTRA

La calle Real de Ferrol recupera el pulso del arte con mayúsculas. La Galería Platas, de la mano del coleccionista Armenio Pazos, ha abierto sus puertas a una muestra antológica que recorre el universo creativo de Xaime Quessada (1937-2007), figura capital del arte gallego contemporáneo.

La exposición ofrece una visión profunda de un artista que fue mucho más que un pintor: grabador, escenógrafo y narrador infatigable. La selección de obras permite al visitante navegar por los distintos «mundos» de Quessada.

desde el expresionismo más crudo hasta la abstracción lírica, demostrando por qué se le considera el mejor pintor gallego de la historia para muchos críticos.

Sus piezas reflejan su inquebrantable compromiso ético con la libertad, la justicia y la lucha social, temas que cobran especial relevancia en su regreso a Ferrol.

La muestra, en la calle Real 48, estará disponible hasta el 30 de junio en el siguiente horario: Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h, y de 17:00 a 20:30 h.. Sábados por la mañana.

Esta exposición no es solo un homenaje póstumo, sino una invitación a redescubrir el alma rebelde y la pincelada magistral de un hombre que, según se decía, «escondía su alma» tras sus colores vivos y su fantasía creativa.