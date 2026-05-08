El Valdetires Ferrol busca mantener su dinámica positiva en Ourense

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El Valdetires Ferrol afronta este sábado una nueva cita liguera con la intención de sumar tres puntos importantes en la recta final de la temporada. El conjunto ferrolano visitará al Ourense Ontime “B” en un encuentro correspondiente a la 29ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 19:30 horas en el Pabellón de Os Remedios.

El técnico ferrolano, Manu Lombardía, espera un duelo exigente ante un rival joven, pero con jugadoras de calidad y un estilo de juego muy definido, a pesar de su clasificación en la tabla, al haber consumado su descenso a Preferente. El entrenador destacó que el filial ourensano “trabaja muy bien” y que cuenta con futbolistas rápidas que pueden generar problemas, especialmente a través de las transiciones y los balones a la espalda.

Según explicó Lombardía, el equipo ha preparado durante la semana aspectos concretos para contrarrestar el juego del conjunto local, poniendo especial atención a la estrategia y al sistema 4-0 que emplea el Ourense Ontime “B”.

El entrenador del Valdetires incidió en la necesidad de afrontar el partido “serias, comprometidas y metidas” desde el inicio para poder regresar a Ferrol con la victoria. Además, señaló que el objetivo del equipo en este tramo final de competición pasa por ganar los dos encuentros que restan de campeonato.

La intención de las ferrolanas será mantener una presión alta y mostrarse agresivas tanto en defensa como en ataque, una de las señas de identidad del equipo durante la temporada. Lombardía también subrayó la importancia de evitar las contras del rival y minimizar los espacios que puedan aprovechar las jugadoras ourensanas.

El Valdetires Ferrol encara así un compromiso clave para seguir cerrando el curso con buenas sensaciones y continuar sumando en la clasificación, a sus actuales 44 puntos, en el 6º puesto de la tabla.