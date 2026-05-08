A Malata acogerá este domingo las finales femeninas del campeonato gallego de fútbol sala

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El pabellón municipal de A Malata será escenario este domingo, 10 de mayo, de las finales femeninas del campionato galego de fútbol sala de base, una cita organizada por la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) que reunirá en Ferrol a diez equipos llegados de distintos puntos de Galicia.

La presentación del evento tuvo lugar este viernes y contó con la participación del concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el delegado de la RFGF en Ferrol, Abraham Yáñez.

La competición arrancará a las 11:00 horas con la final benjamín entre el AX Saraiba do mar FS y el FSF Castro. Posteriormente, a las 12:45 horas, se disputará la final alevín entre el AX Saraiba do mar FS y el Lóstrego CF.

La jornada continuará por la tarde con otros tres encuentros. A las 16:00 horas se jugará la final infantil entre el Fisober FSF y el Arealonga FS; a las 18:00 horas tendrá lugar la final cadete entre el ED Poio FS y el CD La Peña FS; mientras que la final juvenil, que cerrará el campeonato, enfrentará desde las 20:00 horas al Cidade de Ourense CF y al Ribeira FS.

Durante la presentación, Ricardo Aldrey destacó la relevancia de esta cita deportiva, subrayando que “haberá 10 equipos participantes que chegarán de diferentes puntos de Galicia para participar nestas cinco finais”, al tiempo que agradeció a la Real Federación Galega de Fútbol “ter escollido Ferrol para esta competición”.

Por su parte, Abraham Yáñez puso en valor la colaboración institucional y aseguró que “Ferrol será o epicentro do fútbol sala de base esta fin de semana, ao albegar estas finais coas que se pecha a tempada”.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, resaltó asimismo la tradición deportiva de la ciudad y el compromiso del gobierno gallego con el deporte femenino como herramienta para fomentar valores y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.