Moeche celebra a undécima edición da carreira popular

Unha cita clásica no calendario deportivo amador da comarca que presenta a partir das 11:00 horas do 31 de maio percorridos para todas as idades, desde os escasos 75 metros que correrá a rapazada máis pequena até os 6,5 quilómetros do trazado deseñado para a rolda absoluta.
As inscricións na proba, coa que se pretenden fomentar os hábitos saudables, seguen abertas ata o 27 de maio a través da web www.carreirasgalegas.com onde tamén se pode descargar o regulamento e toda a información sobre o desenvolvemento da carreira.
A XI Carreira Popular de Moeche comeza co apartado de Pitufos —nenos nados nos anos 2021, 2022 e 2023— sobre unha distancia de 75 metros en liña recta na explanada da feira. A partir de aí irán dándose saídas cada dez minutos ás demais categorías, todas elas para menores de idade e con inscrición gratuíta. Gran parte da carreira discorrerá polas rúas interiores do recinto feiral e tamén polas da zona urbana de San Ramón no caso das competicións de maior idade.
A proba absoluta será a última con 6,5 quilómetros por diante e un trazado con saída e chegada tamén na feira, pero ampliado tanto ao centro urbano como a zonas dos arredores como son os lugares da Casabranca. Nela poderán participar mulleres e homes encadrados nas categorías Sub 20, Sub 23, Senior —persoas nacidas entre 1992 e 2003—, Máster 1 —do 1986 ao 1991—, Máster 2 —nadas do 1976 ao 1985—, Máster 3 —nadas entre 1966 e 1975— e Máster 4 —nados no ano 1965 e anteriores—, que teñen unha cota de inscrición de 5 €.
Aínda que a XI Carreira Popular de Moeche volverá ser unha festa do deporte ao aire libre concibida para facer exercicio e pasalo ben, deixando nun segundo plano a parte competitiva, tamén haberá premios simbólicos: toda a rapazada levará medalla, quede no posto que quede, e nas demais categorías concederanse tres trofeos e outros tantos queixos doados por Lácteos Moeche, tanto en feminino como en masculino.
A organización tamén reserva un trofeo para as persoas empadroadas no concello que rexistren os mellores tempos en categoría absoluta —o mellor modestino e a mellor modestina—, así como un vale de dúas sesións de fisioterapia para o corredor e a corredora de máis idade.
Todos os aspectos organizativos e loxísticos da popular modestina poden consultarse na web www.carreirasgalegas.com a través da que se deberá facer obrigatoriamente a inscrición e efectuar o pagamento dos 5 € en concepto de participación na carreira absoluta. A inscrición inclúe a cobertura do seguro, o avituallamento, duchas no pavillón municipal, o gardarroupa e o agasallo de recordo da proba. O último día para apuntarse é o 27 de maio ás 23:59 horas. Por motivos organizativos estableceuse un límite de 500 persoas.
A XI Carreira Popular de Moeche está organizada polo Concello de Moeche coa colaboración de colectivos veciñais —A.VV. Labacengos e A.VV. Val de Moeche—, da Deputación da Coruña, de Protección Civil e do Xeoparque Cabo Ortegal. Ademais de Lácteos Moeche e FisiocheBen, tamén axudan co avituallamento A Tenda de Iria e A Tendiña de Moeche. A proba está incluída no XII Circuíto de Carreiras da Deputación da Coruña e no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo.