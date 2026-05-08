Un punto negativo del Racing en su visita a Getxo (1-1)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo se adelantaron mediada la segunda mitad con un gol de Álvaro Giménez, pero muy poco después los locales hacían el 1-1 por mediación de Paul Álvarez. Los verdes se quedan con este resultado sin apenas opciones de jugar la Copa del Rey de la próxima temporada, a falta de dos jornadas para terminar la competición liguera.

Una primera parte aburrida

Fabio y Álvaro Juan fueron las novedades en el once inicial del Racing para este partido en el País Vasco, en el que no había demasiadas cosas en juego para ninguno de los dos equipos. Fruto de ello, el primer tramo del encuentro fue insulso y tranquilo, con reparto de tímidas llegadas al área contraria.

No fue hasta la media hora de juego cuando Pascu cabeceaba fuera un centro de Tejera, a lo que respondía el local Alex Fidalgo con un disparo desviado.

Cerca del descanso, el Racing apretó un poco más; a Pascu le robaban el balón cuando se encontraba en una posición inmejorable y Álvaro Giménez tenía la última de la primera mitad, pero su disparo desde fuera del área lo atrapaba el portero local. Con empate a nada y con reparto de algunas tarjetas para ambos contendientes, se llegaba al intermedio.

Segunda parte con goles y algo de polémica

El segundo acto del encuentro fue algo más entretenido para los espectadores, algunos del Racing, que pagaron la nada despreciable cantidad de 25 euros por ver este partido. Tejera disparaba algo y justo después el Racing reclamaba roja para Alex Hidalgo por una dura entrada sobre Tejera, dejándola en amarilla el colegiado tras revisarla. La falta la lanzaba fuera, Tejera.

Tenía el gol Alex Hidalgo para los locales, marchándose fuera por muy poco su disparo. Arreciaban los locales, salvando Lucas Díaz un disparo de Sergio Navarro. Respondía el Racing con un gran cabezazo de Giménez tras centro de Álvaro Juan, pero se marchaba ligeramente desviado.

Continuaba el intercambio de golpes hasta que en el minuto 74 con el 0-1 de Giménez tras asistencia de Tejera. Pero la alegría dura muy poco en casa del pobre, por lo que en el minuto 80 llegaba el 1-1 del Arenas, obra de Paul Álvarez, a la salida de un córner donde Artetxe no estuvo atento.

Volvían las tablas al marcador antes de una recta final en la que el portero local evitó el gol de Tejera. El Racing pidió penalti sobre Dacosta y donde Lucas Díaz salvó a los verdes de la derrota con una gran parada a Pablo García.

Hubo tiempo aún para petición de penalti del Arenas, pero la cosa acabó en un empate que le sirve mucho más a los locales, para la permanencia, que a un Racing que ve cómo se esfuma la Copa del Rey de la misma forma que lo hicieron el ascenso directo y el play-off. ¡¡¡Temporadón, claro que sí!!! «Enhorabuena a todos», nótese la ironía, porque seguramente nadie se vaya a poner colorado…

El próximo domingo día 17, último partido en A Malata.

El CD Osasuna «B» será el último rival que visite Ferrol en esta temporada. Será el domingo, Día das Letras Galegas, a partir de las 17:00 cuando el Racing dispute la penúltima jornada de Liga y se despida de su afición. Será, por lo tanto, un día para ir cerrando carpetas, con la esperanza de que se abran otras nuevas, mucho más ilusionantes y que lleven la firma de gente verdaderamente competente en la materia.

A buen seguro, que los fieles racinguistas expresarán su opinión sobre la temporada en la despedida de la misma como locales ante un rival que vendrá a Ferrol a jugarse sus últimas bazas para conseguir la permanencia.