Karolina Sotolova, primera renovación en el Baxi Ferrol

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Tras anunciar la semana pasada la incorporación de la checha Kateřina Galíčková, el Baxi Ferrol ha anunciado este sábado la renovación de su compatriota Karolina Sotolova.

Esta será la segunda temporada de la base en la entidad ferrolana, siendo una de las piezas de juego fundamentales para Lino López jugando en la totalidad de los partidos, siendo protagonista gracias a su gran juego.

La entidad ferrolana sigue dando forma a su equipo para esta nueva temporada en la que jugará en el Pabellón de Punta Arnela y en la que, de momento, la única baja confirmada es la de Alba Sánchez-Ramos.