El Valdetires Ferrol se lleva la victoria en su último partido a domicilio

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Penúltima jornada de la Segunda División y último viaje de la temporada para el Valdetires Ferrol, consiguiendo traerse de vuelta a casa los tres puntos, tras imponerse por 3-6 al Ourense Envialia “B”, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Los Remedios.

Las ferrolanas no empezaron nada bien el primer tiempo, al no leer bien la salida de presión del filial ourensano, lo que las llevaba a empezar por detrás en el marcador al adelantar Carla Martínez a las locales. El Valdetires Ferrol quiso reponerse de este golpe recibido y, aunque seguían sin mostrar su mejor versión, luchaban por un empate que acabaría llegando por medio de Patri Corral.

En el segundo tiempo las cosas cambiaban por completo, el Valdetires Ferrol salía de nuevo a la pista de la mejor manera posible, con un gol de Irene a los dos minutos, que abría el camino a lo que estaba por llegar, sumándose Mery al listado de goleadores y, poco después, la propia Irene anotaba el segundo en su cuenta particular, para abrir ampliamente las distancias con el 1-4.

El Ourense Envialia “B” no había dicho su última palabra, sacando a la portera-jugadora, algo que empezaba siendo un problema para las jugadoras ferrolanas al ver como recortaban distancias en pocos minutos por medio de Carla Rodríguez y Carla Martínez, volviéndose a poner a un gol, obligando a reajustar el esquema táctico del Valdetires Ferrol y, en esta ocasión, la presión a este juego de cinco daba sus frutos al robar dos balones que acababan en goles de Mery y Monti en pocos segundos, sentenciando el partido y consiguiendo la victoria por 3-6.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 47 puntos, en el 6º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas despedirán su temporada liguera recibiendo al FC Meigas, con un horario todavía por confirmar.

Ourense Envialia “B”: Nieto, Uxía, Alba, Carla Martínez, Nuria – también jugaron – Carla Rodríguez, Lara, Vera, Thalia, Daniela y Alba.

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Patri Corral, Monti, Mery – también jugaron – Leti Rojo, Irene, Tere, Giselle Tais, Laura y Paula Alonso.

Árbitros: Óscar Luis Gulín y Pablo Enrique Guntín, junto con Candela Méndez como asistente (Comité gallego), Amonestaron a la local Carla Rodríguez y a la visitante Patri Corral.

Goles: 1-0 Carla Martínez min.3, 1-1 Patri Corral min.13, 1-2 Irene min.22, 1-3 Mery min.26, 1-4 Irene min.29, 2-4 Carla Rodríguez min.34, 3-4 Carla Martínez min.37, 3-5 Mery min.38, 3-6 Monti min.38.

Pabellón: Los Remedios (Ourense).