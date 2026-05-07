Ferrol en Común carga contra la gestión ambiental del gobierno local

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Ferrol en Común ha denunciado este jueves la “falta de respeto” del gobierno local del Partido Popular hacia el medio ambiente y acusa al ejecutivo municipal de “enmascarar” su política urbanística con actuaciones como el traslado de siete camelias.

La formación considera que el actual alcalde está incumpliendo de manera “clara e sen escrúpulos” el ‘Pacto dos alcaldes polo clima’, suscrito por el Concello de Ferrol en marzo de 2019, un acuerdo que comprometía a la ciudad a reducir las emisiones de CO2 mediante la conservación de la masa arbórea y la potenciación de espacios peatonales en el casco urbano.

Desde FeC recuerdan que una de las primeras medidas del gobierno local fue la reactivación del tráfico en las calles Terra y Rubalcava, fomentando el uso del vehículo privado. Asimismo, critican que se “apagaran” los radares de la plaza de Armas, una decisión que, aseguran, redujo la seguridad vial.

La formación también carga contra la sustitución de zonas verdes por “formigón e cemento”, así como contra la tala de árboles en espacios como Irmandiños o la Praza de Rosalía. Del mismo modo, denuncian un “plan de podas salvaxe” en áreas como Santa Mariña o el Cantón, al considerar que estas actuaciones no garantizan la supervivencia de las especies y rompen con la línea de podas respetuosas desarrollada en la ciudad durante las últimas décadas.

Ferrol en Común lamenta además la “pérdida de oportunidade” para crear amplios espacios verdes en el PERI de Sánchez Aguilera y critica la falta de iniciativas municipales para impulsar sistemas de reciclaje como la compostaje urbana o campañas de concienciación sobre recogida de enseres y control de plantas invasoras.

En relación con el traslado de siete camelias, FeC sostiene que se trata de una “operación de maquillaxe” realizada “contra o criterio técnico”. En este sentido, citan informes municipales en los que se advierte de que “debido á época na que nos atopamos, a cal non é favorable para a realización deste tipo de traballos, non se pode garantir o éxito da operación”.

También cuestionan la plantación de cien árboles en la Avenida das Pías, al entender que se realizó “sen ningún tipo de criterio”, dejando “como desértica” la zona comprendida entre estrada de Castela y avenida de Bazán.

Por último, la formación insta al gobierno local a cumplir el ‘Pacto de alcades polo clima’, aprobado por unanimidad en el pleno municipal, y reclama que se solicite asesoramiento a entidades especializadas como SGHN o Adega antes de ejecutar proyectos urbanísticos o actuaciones de obras y servicios.