El BNG denuncia el estado de abandono de parte del antiguo Hospicio de Ferrol

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El BNG de Ferrol ha denunciado la situación de deterioro en la que se encuentra la parte del edificio del Antigo Hospicio que da a la calle María y acusa al gobierno local de José Manuel Rey Varela de no priorizar la conservación del patrimonio municipal.

El concejal nacionalista Roberto Montero calificó de “deixadez” la falta de actuación sobre un inmueble de valor histórico y lamentó que continúe deteriorándose “sen visos de que se actúe sobre el ante a falla de un proxecto de rehabilitación”.

Desde la formación consideran una “irresponsabilidade” mantener un edificio municipal “neste estado ruinoso” mientras, aseguran, el gobierno local destina recursos a la compra de otras parcelas e inmuebles en el centro de la ciudad.

“Só un goberno necio e incauto é capaz de deixar deteriorar os edificios públicos de gran valor mentres gasta cartos en comprar outras parcelas e inmobles no centro da cidade”, afirmó Montero, quien pidió explicaciones al alcalde sobre esta política.

El BNG también advierte de las consecuencias que esta situación tiene para colectivos de la ciudad como la banda de música ACOTAGA, que fue desalojada del edificio sin que, según denuncian, el Concello le haya ofrecido todavía un local alternativo adaptado a las necesidades de los más de 80 músicos que forman parte de la asociación.

Los nacionalistas reclaman que el Concello elabore “de xeito definitivo e á maior brevidade posíbel” un proyecto de rehabilitación para esta parte del Hospicio y que reserve una partida presupuestaria para ejecutar las obras necesarias.

Asimismo, instan al gobierno local a atender las reclamaciones de ACOTAGA y garantizar un espacio adecuado para el desarrollo de su actividad.

El BNG sostiene además que Ferrol “non pode seguir mirando para outro lado na conservación do noso patrimonio” y pone como ejemplo otros casos, como la situación de la casa natal de Carvalho Calero o la falta de iniciativas de rehabilitación patrimonial tanto por parte del Concello como de la Xunta de Galicia.