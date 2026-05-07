Porta Máxica regresa este fin de semana para convertir Ferrol en la capital del ilusionismo

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El Festival Porta Máxica celebrará este fin de semana su quinta edición con una programación gratuita que llenará de magia distintos espacios de Ferrol. La iniciativa, impulsada por el Concello de Ferrol y dirigida por el ilusionista ferrolano Martín Varela, recupera así una cita cultural que no se celebraba desde 2022.

La concejala de Turismo, Maica García, presentó este jueves el evento junto al propio Varela y destacó que Porta Máxica nació “coa vocación de achegar a cultura a toda a cidadanía e de converter a Ferrol nun referente das artes escénicas”.

El festival se desarrollará los días 8 y 9 de mayo y combinará espectáculos de calle, actuaciones familiares y galas en diferentes puntos de la ciudad. Además, desde el Concello subrayan que el evento contribuye a dinamizar la actividad cultural y económica de Ferrol, reforzando su posicionamiento como destino de turismo cultural.

La programación arrancará mañana viernes con una jornada de carácter social. El Colectivo Máxico Lorc&Julit y Martín Varela llevarán actuaciones al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol y a la Residencia de maiores de Caranza. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, el Cantón de Molíns acogerá un espectáculo de calle a cargo de Kayto.

El sábado las actividades continuarán desde las 12:00 horas en el mercado da Magdalena con Juan Vidal&Meigo Simón, mientras que a las 13:30 horas el centro cívico de Canido recibirá la actuación del ilusionista Xalleiro.

El broche final llegará el sábado a las 20:30 horas en el Teatro Jofre con la ‘Gala Lorc & Julit’, un espectáculo homenaje a los magos históricos de la ciudad. Sobre el escenario actuarán artistas internacionales como Erick Lantin & Válerie, Kayto, Violeta Zheng, Joshua Kenneth y Magic Mateo. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

Durante la presentación, Martín Varela destacó la apuesta del Concello por una disciplina artística que “habitualmente queda nun segundo plano” y expresó su deseo de que “Ferrol se converta nun punto de referencia para a maxia, non só galega, senón tamén internacional”.

Por su parte, Maica García animó a la ciudadanía a participar en las actividades previstas durante el fin de semana. “Serán dous días cheos de maxia e ilusión, que converterán a Ferrol na capital do ilusionismo”, afirmó.