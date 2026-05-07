Rey Varela destaca la inserción laboral del curso de comercialización de productos de la pesca

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó este jueves al alumnado del curso de Comercialización y venta de productos de la pesca, una formación incluida en el Programa integrado de emprego del Concello y que se desarrolla en las instalaciones de la Confraría de pescadores de Ferrol.
Un total de 11 personas participan en esta iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral de personas desempleadas. Los alumnos finalizan estos días la parte teórica del curso y próximamente comenzarán las prácticas en ocho empresas de la comarca de Ferrol.
Durante la visita, el regidor destacó que esta formación permite “cumprimos dous obxectivos: poñer en valor os produtos do mar e conseguir novas insercións laborais”. Además, subrayó la necesidad de seguir impulsando el empleo en la ciudad mediante la colaboración entre administraciones y sectores productivos.
Rey Varela puso también en valor los resultados del Programa integrado de emprego, que registra una inserción laboral cercana al 40%, llegando incluso al 100% en algunos colectivos participantes.
El alcalde agradeció la colaboración de la Confraría de Pescadores de Ferrol en el desarrollo de esta iniciativa y aseguró que el Concello continuará trabajando junto al tejido empresarial para “tender pontes entre a formación e o mundo profesional”.
El Programa integrado de emprego del Concello de Ferrol está cofinanciado por la Xunta de Galicia y el SEPE.