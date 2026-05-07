Rey Varela destaca la inserción laboral del curso de comercialización de productos de la pesca

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó este jueves al alumnado del curso de Comercialización y venta de productos de la pesca, una formación incluida en el Programa integrado de emprego del Concello y que se desarrolla en las instalaciones de la Confraría de pescadores de Ferrol.

Un total de 11 personas participan en esta iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral de personas desempleadas. Los alumnos finalizan estos días la parte teórica del curso y próximamente comenzarán las prácticas en ocho empresas de la comarca de Ferrol.

Durante la visita, el regidor destacó que esta formación permite “cumprimos dous obxectivos: poñer en valor os produtos do mar e conseguir novas insercións laborais”. Además, subrayó la necesidad de seguir impulsando el empleo en la ciudad mediante la colaboración entre administraciones y sectores productivos.

Rey Varela puso también en valor los resultados del Programa integrado de emprego, que registra una inserción laboral cercana al 40%, llegando incluso al 100% en algunos colectivos participantes.

El alcalde agradeció la colaboración de la Confraría de Pescadores de Ferrol en el desarrollo de esta iniciativa y aseguró que el Concello continuará trabajando junto al tejido empresarial para “tender pontes entre a formación e o mundo profesional”.

El Programa integrado de emprego del Concello de Ferrol está cofinanciado por la Xunta de Galicia y el SEPE.