El PSOE defiende la llegada de nueva industria a Ferrol pero pide proteger los proyectos de eólica marina

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El PSOE de Ferrol ha mostrado su apoyo a la posible implantación de nuevos proyectos industriales vinculados al sector de la automoción, como la anunciada fábrica de vehículos MG, aunque advierte de que esta oportunidad no debe poner en riesgo iniciativas estratégicas relacionadas con la eólica marina.

El portavoz municipal socialista, Ángel Mato, aseguró que la llegada de una nueva fábrica supondría una oportunidad para diversificar la economía de la comarca, pero insistió en que ese desarrollo debe ser compatible con otros sectores ya consolidados.

“Saudamos a posibilidade de diversificar a nosa economía coa chegada dunha fábrica de coches, pero sen comprometer sectores xa consolidados como a eólica mariña”, afirmó.

Desde el PSOE recuerdan que el Gobierno de España acaba de comprometer cerca de 100 millones de euros para el proyecto ‘Golfo Ártabro-Offshore Wind’, impulsado por los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao con el objetivo de convertir a la comarca en un referente europeo en fabricación, ensamblaje y logística de eólica offshore.

Ángel Mato considera que “non ten sentido enfrontar sectores industriais que son perfectamente compatibles se existe planificación e unha estratexia seria de país” y reclamó tanto a la Xunta de Galicia como al Concello de Ferrol una propuesta “ordenada” para el desarrollo industrial de la ciudad.

El dirigente socialista criticó además la falta de suelo industrial disponible en Ferrol y responsabilizó al actual gobierno local de haber cedido “o único gran espazo industrial público da cidade para a construción de campos de adestramento dunha SAD”, como es el Racing de Ferrol.

“Agora vemos as consecuencias desa falta absoluta de planificación. Mentres outras cidades preparan solo industrial para atraer investimentos, Ferrol perdeu capacidade de reacción por decisións tomadas sen visión de futuro”, señaló Mato.

El PSdeG sostiene que la eólica mariña representa “unha oportunidade histórica” para la comarca, con potencial para generar empleo cualificado, industria auxiliar y actividad económica durante décadas. Por ello, consideran un error que la Xunta pueda poner en riesgo un proyecto respaldado con fondos públicos estatales y europeos.

Los socialistas reclaman además transparencia sobre las negociaciones abiertas y defienden que cualquier nuevo proyecto industrial se desarrolle desde la “compatibilidade e a planificación”, garantizando tanto la implantación de nuevas empresas como el avance de las iniciativas vinculadas a la transición energética.

“Ferrol necesita máis industria, non substituír unha oportunidade por outra. O que necesitamos é planificación, solo industrial e unha estratexia clara para o futuro económico da comarca”, concluyó Ángel Mato.