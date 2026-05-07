La Policía Local sanciona a dos personas por abandonar enseres en la vía pública en Ferrol

La Policía Local de Ferrol ha sancionado a dos personas por depositar enseres y restos de mobiliario en las calles Chile y Cuntis sin contar con la autorización del servicio municipal de recogida.
Según informó el Concello, en ambos casos los responsables fueron identificados por los agentes y requeridos para retirar de manera inmediata los muebles abandonados en la vía pública.
Las sanciones previstas para este tipo de conductas oscilan entre los 751 y los 1.500 euros, al tratarse de infracciones graves recogidas en la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos.
Desde el gobierno local recuerdan que la ciudad dispone de un servicio gratuito de recogida de enseres, disponible a través del teléfono 981 32 69 00, con el objetivo de facilitar una correcta gestión de estos residuos y evitar su abandono en la calle.
El Concello insiste además en la importancia de utilizar este recurso municipal para mantener limpios los espacios públicos y preservar la imagen de la ciudad. Asimismo, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar ante la Policía Local este tipo de comportamientos incívicos cuando sean detectados.
Según los datos municipales, desde comienzos de año la Policía Local ha sancionado ya a diez personas por este tipo de infracciones.