Un joven de 24 años de As Pontes falleció al desplomarse sobre él una pieza de media tonelada

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Un accidente laboral acabó este miércoles, 6 de mayo, con la vida de un joven de 24 años, vecino de As Pontes, en el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba.

El joven pontés Xoel Pena Vigo falleció tras recibir el impacto de una tubería de aproximadamente 500 kilos que cayó sobre una de sus piernas mientras se encontraba en una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial.

Xoel llevaba apenas un mes realizando prácticas del ciclo superior de Mecatrónica, una formación dual que combina clases teóricas en el IES Castro da Uz de As Pontes con su estancia en la empresa.

Más allá del ámbito académico, Xoel destacaba por su pasión por el deporte. Creció futbolísticamente en la cantera del CD As Pontes, donde llegó a jugar con el equipo juvenil en la Liga gallega. Posteriormente defendió la camiseta de la SD Roupar.

El tanatorio San Roquiño de As Pontes acogió la capilla ardiente, y después el cuerpo fue incinerado en la intimidad familiar. Sus cenizas fueron depositadas en el panteón familiar de Os Alimpadoiros este viernes, día 8, a las 13:00 horas.