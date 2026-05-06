Puertos de Ferrol y A Coruña reciben 100M€ de fondos europeos para adaptarse a la Eólica Marina

Los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao reciben 100 millones en la propuesta del Gobierno central para acelerar la transición energética y la electrificación. Además, el Ejecutivo asigna 30 millones a A Coruña y 48 a Lugo de incentivos a proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible.

En total, el Gobierno asigna ayudas por 670 millones para acelerar la transición energética y la electrificación, que se destinarán a eólica marina, hidroeléctricas de bombeo, renovables y movilidad sostenible.

Lo que ha aprobado es la resolución provisional de seis líneas de ayudas por un importe de 670 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición energética y la electrificación, según anunció la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la sesión de escucha y participación Energías Renovables y Territorio.

Estas ayudas se destinarán al desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

Aagesen destacó que la apuesta por la transición energética del Gobierno «siempre ha sido firme». «Nuevamente nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando«, dijo.

Asimismo, la ministra apostó por un desarrollo ordenado de las energías renovables a través de procesos participativos y defendió que los proyectos se implanten «donde tiene más sentido, donde es más apto, donde hay menor impacto ambiental».

Todas estas ayudas están gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al ministerio.

Así, los puertos de Gijón, Las Palmas, Tarragona, Castellón y la agrupación formada por los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao serán los beneficiarios propuestos del programa Port-Eolmar, orientado a reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar, recibiendo un total de 212 millones de euros. Los 100 millones para A Coruña y Ferrol-San Cibrao son para el proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind, y se distribuyen en dos partidas: una de 97,45 millones y otra de 2,55.

Mientras, el presupuesto de la segunda convocatoria de incentivos a proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible (Boralmac II) se ha ampliado en 75 millones de euros, lo que eleva a 165 millones de euros la dotación del programa, en respuesta al volumen de ayudas solicitado. En total, resultan beneficiados siete proyectos: dos en Galicia, dos en Asturias, y uno en Andalucía, Extrermadura y Cataluña.

Los de Galicia se corresponden con un proyecto en A Coruña con una ayuda propuesta de 30 millones (para 440 MW de potencia de bombeo y 440 de potencia de turbinación, 3.520 MW por hora en capacidad de almacenamiento) y otro en Lugo con 48 millones (215 MW y 8.995 MW por hora).

Las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol-San Cibrao recibieron la mayor valoración a nivel estatal con un proyecto conjunto para crear un hub estratégico de eólica offshore en torno al golfo Ártabro.

Las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol-San Cibrao concurrieron a la convocatoria de ayudas con un proyecto conjunto, con el objetivo de desarrollar las capacidades de sus dársenas exteriores y aprovechar sinergias para conformar un hub estratégico de eólica marina en torno al golfo Ártabro. Este proyecto conjunto fue el que, con mucha diferencia, recibió la valoración más alta de todos los que se presentaron en el conjunto del Estado, con 90,67 puntos sobre 100, de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria, que son los siguientes:

Grado de madurez administrativa del proyecto de infraestructuras -Capacidades logísticas del proyecto de infraestructuras: Expectativas positivas de generación de empleo ; Proyecto industrial ; Número de puertos participantes .

Criterio económico: Ambos puertos exteriores ofrecen condiciones idóneas para albergar complejos industriales de fabricación de componentes de eólica marina. Entre otras ventajas, figuran su localización estratégica en el Atlántico europeo, sus conexiones terrestres, amplios calados, superficies disponibles y proyectos industriales de empresas privadas para instalarse en las dársenas.

En el caso de Punta Langosteira, estos fondos se utilizarán para la primera fase de habilitaciones de muelles y explanadas destinadas a la cadena industrial de la eólica offshore, principalmente en la zona sur de la dársena.

En lo que respecta a Caneliñas, las ayudas se emplearán para financiar obras de adaptación del muelle a los requerimientos de la industria eólica, con la previsión de, en una segunda fase, acometer la construcción de nuevas instalaciones.

En conjunto, los proyectos industriales que están en marcha en los dos puertos en el ámbito offshore suponen inversiones privadas por 281 millones de euros.

La concesión de estos fondos abre nuevas posibilidades de generación de actividad y empleo en torno a las energías renovables, con efecto tractor para las grandes, medianas y pequeñas empresas situadas en el golfo Ártabro.

ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO

Esta segunda convocatoria de Boralmac da continuidad a la senda iniciada con la primera convocatoria, dotada con 100 millones de euros y adjudicada a cuatro proyectos con más de 2 gigavatios (GW) de nueva potencia de almacenamiento hidráulico.

También tiene continuidad el Programa de ayudas para reforzar la cadena de valor industrial con tecnologías limpias y sus componentes clave, cuya segunda convocatoria concede 165 millones de euros a 41 proyectos repartidos por 12 comunidades autónomas, entre las que destaca el País Vaco, con 17 proyectos.

Entre los proyectos provisionalmente beneficiados por cadena de valor 2 destacan los relacionados con baterías y almacenamiento de energía (11),seguidos de proyectos de tecnologías vinculadas a la red eléctrica (10), eólica y renovables marinas (7), hidrógeno (5) y solar (4).

Estas ayudas permiten apoyar tanto ampliaciones de plantas existentes como plantas nuevas, entre las que destaca un proyecto de la categoría de baterías y almacenamiento de energía en la comunidad de Navarra, con una ayuda de 81 millones.

MÁS DE 3.000 PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Otras de las líneas de ayuda corresponden a dos programas Moves, el Moves Corredores, que incluye en la propuesta provisional más de 97 millones de euros para 337 proyectos en los que se instalarán 2.880 puntos de recarga en las principales vías de comunicación del país, y Moves Flotas Plus, donde se benefician 20 empresas con casi ocho millones para la adquisición de más de 3.700 vehículos y la instalación de casi 300 puntos de recarga.

Finalmente, se proponen 21 millones de euros para 12 proyectos y proyectos de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles (Renocogen).

Están ubicados en Navarra (3), el País Vasco (2), Andalucía (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (1), Valencia (1), Extremadura (1), Aragón (1) y Cantabria (1).