El PSOE de Ferrol propone convertir las quejas vecinales en soluciones para combatir el abandono de la ciudad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El PSOE de Ferrol ha planteado este miércoles la puesta en marcha de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan transformar las quejas ciudadanas en soluciones reales, con el objetivo de revertir el estado de abandono que, aseguran, sufre la ciudad.

A través de su concejal Julián Reina, los socialistas trasladaron esta propuesta en comisión informativa, donde insistieron en la necesidad de dar una respuesta efectiva a la creciente vaga de queixas veciñais. Según indicaron, el deterioro de espacios públicos, con problemas como baches, falta de limpieza o desatención en barrios y parroquias, refleja que “non abonda con escoitar”, sino que es necesario “executar e avaliar”.

La iniciativa surge tras los últimos datos que apuntan a un malestar generalizado en la ciudadanía ferrolá por la falta de mantenimiento básico. Para Reina, la actual gestión municipal está fallando en aspectos fundamentales como el retorno de la información y la eficacia en la resolución de incidencias.

Desde el Grupo Socialista proponen incorporar indicadores de evaluación dentro de la comisión que permitan aplicar correcciones inmediatas a los problemas persistentes. “Non podemos permitir que un bache ou unha zona de lixo acumulado se convirtan en parte da paisaxe urbana por falta de seguimento”, señaló el concejal.

En esta línea, la propuesta pone el acento en la trazabilidad, realizando un seguimiento desde que se registra una queja hasta que se ejecuta la solución definitiva. “A cidadanía merece saber en que punto se atopa a súa reclamación e por que, en moitos casos, as solucións non chegan ou son insuficientes”, añadió.

“Queremos que de cada queixa xurda unha solución real e tanxible. O que propuxemos na comisión é que Ferrol conte con mecanismos de control que obriguen ao goberno local a ser eficiente. É fundamental que os veciños e veciñas saiban como funciona esta comisión e que ferramentas teñen á súa disposición. A transparencia non é só publicar datos, é demostrar que o Concello traballa para mellorar o estado de abandono que hoxe sofre a nosa cidade”, precisou Reina.

Por último, el concejal instó al gobierno local a reforzar la comunicación para que los vecinos y vecinas conozcan el funcionamiento de la comisión informativa y las herramientas disponibles, con el fin de convertirla en un instrumento útil de participación ciudadana y mejora del espacio común.