La exposición “Colores del mundo rompen fronteras» se inaugura este jueves 7 en Exponav

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Se podrán ver obras de Paloma Díaz-Castroverde, Juan Massana, Carlos Barcón y Francisco Ruíz Gómez.

La sala Carlos III de la Fundación Exponav albergará a partir del jueves 7 de mayo una exposición pictórica del proyecto “Colores del mundo rompen fronteras”, una iniciativa de los artistas Paloma Díaz-Castroverde Benavente y Juan Massana del Castillo a la que se han sumado los pintores Carlos Barcón Collazo y Francisco Ruiz Gómez.

La muestra, cuya comisaria es María Fernanda Miguélez Pose, tiene como objetivo abogar por un mundo en armonía, la convivencia de los pueblos y el diálogo intercultural a través de los colores de la pintura, un mundo del que se borren “los episodios bélicos que solo nos dejan lucha, muerte y destrucción”.

Paloma Díaz-Castroverde se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y en la de Artes y Oficios de La Palma y sus obras, inspiradas en los pueblos y ciudades del mundo, pueden encontrarse en Argentina, Venezuela y España.

Juan Massana, reconocido artista y autor de varios poemarios, expuso en la Olimpiada Cultural de Los Ángeles, y la Biblioteca Nacional le dedicó la muestra “Massana, pintura y literatura. Guardianes de la Memoria” además de encargarle el retrato del Premio Cervantes 2022, José Jiménez Lozano.

El ferrolano Carlos Barcón es Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia y de la Academia de las Artes y las Ciencias Militares y su obra se encuentra repartida por medio mundo, mientras que Francisco Ruiz, asturiano y residente en Cambre de formación autodidacta, centra su pintura en el retrato y los paisajes.

La inauguración será el jueves a las 19:00 y la exposición, de entrada gratuita, permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

El Museo de la Construcción Naval invita a los más pequeños a conocer sus piezas con las fichas “Cuaderno de Bitácora” .

Por otra parte, el Museo de la Construcción Naval ha puesto en marcha una nueva iniciativa orientada a los más jóvenes. Los niños y niñas que lo visiten pueden cubrir las fichas “Cuaderno de Bitácora”, en las que aparecen fotografías y descripciones de nueve piezas para que las localicen y escriban su nombre. Los que participen en la propuesta recibirán un regalo.

El Arsenal cedió un horno para la Sala de Fundición.

Entre las novedades que se pueden encontrar en el museo está asimismo la reciente remodelación de la Sala de Fundición, que reúne una selección de piezas fundamentales para la fabricación de los componentes metálicos de los buques, desde elementos estructurales hasta otros más especializados. A la sala se ha incorporado un horno de fundición cedido por el Arsenal, un valioso testimonios del patrimonio industrial ferrolano.

El 23 de mayo habrá una visita guiada gratuita en la que se podrán conocer precisamente todas las piezas relacionadas con el Arsenal Ilustrado. Será a las 12:00 y para inscribirse hay que enviar un correo electrónico a exponav@exponav.org o llamar al número de teléfono 981 359 682.