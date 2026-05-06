Programa Especial: Os Retos das Cidades sostibles do Futuro

Sábados no Cruceiro presenta un novo episodio especial centrado nos retos das cidades do futuro, a sustentabilidade e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), abordados dun xeito próximo, divulgativo e pensado especialmente para a mocidade.
Neste podcast analízanse cuestións como o marketing territorial, a marca cidade, o papel do deporte na cohesión social, o sobreturismo, a influencia das redes sociais na percepción das cidades e a importancia de construír espazos urbanos máis sostibles, inclusivos e humanos.
O episodio conta coa participación de Joaquín Enríquez, presentador de Sábados no Cruceiro e profesor universitario, acompañado polos profesores Javier Orosa González e Begoña Álvarez García, así como pola investigadora e doutoranda Andrea Bello Barbeito.
Ao longo da conversa reflexionan sobre como as cidades non son só infraestruturas ou espazos físicos, senón tamén identidade, emocións, comunidade e oportunidades de futuro para as novas xeracións.