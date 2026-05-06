Un ornitólogo de Cariño, es el gallego a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus

El ornitólogo de la localidad coruñesa de Cariño Ricardo Hevia Barcón, nacido en 1976, es el gallego a bordo del crucero MV Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas. Fuentes de la Consellería de Sanidade han confirmado que, por el momento, Hevia no presenta ningún síntoma de la enfermedad. Según las últimas informaciones, el ornitólogo se encuentra asintomático y con buen ánimo a bordo del crucero afectado

La alerta saltó el pasado 2 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en este buque, que transporta a 147 personas –88 pasajeros y 59 tripulantes– y tiene como destino final las Islas Canarias. Junto a los tres fallecidos, se ha registrado al menos otro caso en estado crítico.

El ornitólogo gallego había zarpado el pasado 1 de abril desde Ushuaia (Argentina) para embarcarse en una expedición de 34 noches a través del Atlántico Sur. Su objetivo: observar y documentar aves pelágicas en algunos de los enclaves más remotos del planeta.

Ruta

La ruta incluía paradas en las islas de San Pedro (Georgia del Sur), Gough Island, Santa Elena –conocida por haber sido prisión de Napoleón–, Ascensión y Tristán da Cunha, considerado el asentamiento humano más aislado del mundo, a 2.500 kilómetros de la costa sudafricana.

Para ello viaja en el MV Hondius, un buque rompehielos de 110 metros de eslora, propiedad de una compañía holandesa y preparado específicamente para la navegación polar.

Durante la travesía, Hevia y sus compañeros buscaban avistar especies como los petreles, las pardelas y varias clases de albatros y pingüinos.

Esta expedición se suma a otras muchas vividas por el ornitólogo, que trabaja en una consultora ambiental y también es poseedor de tres ‘Premios Raro’, galardón con el que la comunidad ornitológica reconoce las mejores observaciones anuales de aves en Galicia.

Ricardo Hevia

Ricardo Hevia Barcón ( Cariño 1976) combina su trayectoria profesional en el ámbito portuario con una dilatada y prestigiosa carrera como ornitólogo experto en aves marinas y rarezas.

Trabaja como amarrador en el puerto cariñes lo que le permite mantener un contacto diario y directo con el medio marino. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la observación y estudio de aves, especialmente en el norte de Galicia.

Su currículum en el mundo de la ornitología es de los más destacados a nivel nacional

Es miembro del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, el organismo oficial encargado de homologar y validar las observaciones de especies raras en territorio español. Es coautor de diversos informes anuales sobre observaciones de aves raras en España publicados en revistas especializadas como Ardeola.

Recibió el Premio RARO de Honor (2025) otorgado por su contribución histórica al conocimiento de las aves gallegas y el Premio Raro 2016, por el avistamiento de la alondra cornuda en su propia localidad de Cariño.

Especialista en aves pelágicas, ha participado en expediciones a lugares remotos como Alaska, la Antártida y el Atlántico Sur para documentar especies de difícil acceso. y observar especies específicas, como el ánade de anteojos.

Es un firme defensor de la riqueza natural de su zona y considera la observación de aves como su forma de vida.