Ferrol refuerza el mobiliario urbano en As Pías y O Bertón con 26 nuevos bancos

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El Concello de Ferrol ha iniciado este miércoles la instalación de nuevo mobiliario urbano en las inmediaciones de la avenida de As Pías y en O Bertón, una actuación con la que busca mejorar la comodidad y el uso de estos espacios por parte de la ciudadanía.

El concejal de Servizos, José Tomé, avanzó que los trabajos arrancaron esta misma mañana e incluyen la colocación de 26 bancos y cuatro sillas fabricados en plástico reciclado y con características antivandálicas, pensadas para garantizar su durabilidad.

La intervención se completa además con la restauración de 16 bancos ya existentes: 13 situados en la zona del parque infantil y en las praderas, y otros tres en el parque canino, lo que permitirá renovar y ampliar las áreas de descanso.

Esta actuación se enmarca en el desarrollo de una zona de nueva creación, donde el Concello continúa apostando por dotar de equipamientos a los espacios verdes para fomentar su uso vecinal.

En este sentido, el pasado mes de febrero ya se habían plantado cerca de un centenar de árboles en la avenida de As Pías, reforzando la presencia de zonas verdes en uno de los accesos a la ciudad. Los técnicos municipales seleccionaron especies de porte bajo en las áreas próximas a las viviendas y variedades con floración blanca entre primavera y verano, como Cornus florida, Cornus kousa, Viburnum plicatum, Magnolia stellata y Magnolia kousa.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno local incide en su objetivo de avanzar hacia un modelo de ciudad más verde, sostenible y accesible, en el que la mejora de los espacios públicos y el cuidado del entorno ganan protagonismo.