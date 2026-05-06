O Parrulo Ferrol quiere soñar con el playoff por el título en su visita de este viernes al Family Cash Alzira

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Último viaje de la competición regular para O Parrulo Ferrol en esta temporada, en una de las canchas que mejor conocer, el Palau d´Esports de Alzira, para visitar al Family Cash Alzira, en la 29ª jornada de la Primera División, que se disputará este viernes, a partir de las 20:30 horas.

Antes de iniciar el viaje, comparecían este miércoles en rueda de prensa el jugador Bruno Días y el entrenador Gerard Casas, celebrada en las instalaciones de KOA Beach Club, patrocinador de O Parrulo Ferrol.

Tras jugar tres partidos en poco más de ocho días los jugadores están “con las piernas cansadas”, reconocía Bruno Días, aunque lo más importante era “estar preparado a nivel mental para afrontar lo que queda de temporada.”

En esta penúltima jornada de la liga regular “tenemos esperanzas de poder alcanzar los playoffs y mientras haya posibilidad vamos a pelear por eso”, algo que a los jugadores parrulos les haría “mucha ilusión conseguir.”

En esta visita al Family Cash Alzira “tenemos que hacer nuestro partido”, visitando a un rival “complicado y que se juega la vida”, con el objetivo de imponer “nuestro estilo y patrones de juego” y estar preparados a nivel mental para todo lo que suceda sobre la pista “para poder sacar los tres puntos.”

Gerard Casas: “Para nosotros este partido es ganar o ganar para luchar por el playoff”

El entrenador Gerard Casas confirmaba la baja de Turbi una semana más, recuperándose de su lesión producida en la Final de la Copa Galicia, además de varios jugadores arrastrando molestias, pero qué no impedirán su participación en este partido, después de afrontar un viaje de cinco días “y la visita a dos pistas muy complicadas”, algo que a nivel físico les exigió mucho.

El técnico ferrolano confesaba que daría “medio dedo de la mano” en verano para llegar a esta situación clasificatoria en la penúltima jornada de la competición. Se verán las caras ante un Family Cash Alzira “que se juega la vida”, pero para los ferrolanos esto es “ganar o ganar”, para luchar por la clasificación para el playoff por el título, sabiendo que, a día de hoy, esta posibilidad “es muy pequeña”, afrontando este partido “sin nada que perder, pero con mucho que ganar.”

Hace unas semanas hablaron en el vestuario de “olvidarnos de hablar de la salvación y mirar para adelante”, para poder pelear por tener esta posibilidad de playoff “y eso es lo que estamos haciendo, aunque sea complicado.”

Sobre la pista, espera que el Family Cash Alzira salga “revolucionados”, en un partido que para ellos es “ganar o ganar, teniendo más ansiedad, debido a su objetivo, con muchísimo ritmo”, haciendo suyas las palabras de Bruno Días, para estar “muy bien mentalmente, saber cómo va a ser el partido, entenderlo y aprovechar nuestras oportunidades.”

En el derbi gallego del pasado sábado ante el Noia Portus Apóstoli “A Malata fue un espectáculo y fue increíble”, con los jugadores “agradecido por el apoyo y fue una pena no conseguir los tres puntos”. En esta visita “vamos lejos, sabemos que nos estarán apoyando, recibimos mensajes y esperamos conseguir la victoria.«