La APFSC entrega el 5 de mayo los premios del VI Concurso de Fotografía “Puerto y Ciudad”

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Este martes, 5 de mayo, a las 18:30 horas se entregarán los premios del concurso de fotografía “Puerto y Ciudad” organizado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC).

La entrega de premios tendrá lugar en la Sala Curuxeiras del puerto de Ferrol, donde estarán expuestas las fotografías que se han presentado al concurso en esta sexta edición.

El jurado falló el premio en el mes de abril, seleccionando la ganadora como la más destacada de las 78 que se han presentado y que han convertido esta edición en la más concurrida hasta el momento.

Las fotografías ganadoras resultaron ser:

“Esta é a miña casa, onde remata o mar” de Ainara Permuy Marta (12 años)

“Grúas, un paisaje urbano”, de Ricardo Fuentes Hedo (15 años)

“La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo”, de Gabriel Sánchez Otero (12 años).

Las fotografías presentadas al concurso trasmiten la visión que los más jóvenes tienen de las instalaciones portuarias y de su actividad. La muestra estará abierta al público hasta el 12 de mayo en horario de 11:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:30 horas.

Las imágenes, todas ellas originales, han sido realizadas por personas de entre 12 y 18 años que han puesto el foco en las temáticas relacionadas con el mar, las instalaciones y las actividades que se llevan a cabo en el muelle de Curuxeiras.