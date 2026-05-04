La Escudería A. Ferrol celebró la vigésimo segunda edición de su Ruta Turística

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La Escudería A. Ferrol ha celebrado la vigésima segunda edición de su Ruta Turística, una cita ya consolidada dentro del calendario social del automovilismo comarcal.

La prueba dió comienzo a las 10:30 horas con salida desde el restaurante Nuevo Rumbo, en la parroquia de Serantes (Ferrol), reuniendo a los equipos participantes en una jornada marcada por el compañerismo, la regularidad y la afición al motor.

A las 14:00 horas, la caravana se desplazó hasta Lavandeira, en el municipio de Cabanas, donde los participantes se unieron a un emotivo homenaje a Luis Maroño Varela, presidente de Poceira Sport y persona vinculada a la Escudería A. Ferrol. Durante el acto, la escudería quiso reconocer su constante colaboración y su aportación al mundo del automovilismo, haciéndole entrega de una placa conmemorativa.

La jornada se desarrolló en un ambiente muy positivo, finalizando con la entrega de premios a los mejores clasificados en las distintas categorías. En la clasificación general, el triunfo fue para el equipo Cabanela, formado por Jorge González Aneiros e Iván Bouza Lage, a bordo de un Renault 11 GT, que se impusieron con claridad, logrando también la primera posición en la categoría de vehículos históricos.

La segunda posición fue para el equipo Gasteam, integrado por Álex Gomis Montero y Cris Castro Mouriz, mientras que el tercer puesto lo ocupó el equipo Golfiños, formado por Marcos Díaz Requejo y José Ángel Villar Mosquera.

Por su parte, el Trofeo “Gumersindo Calvo”, destinado al equipo más joven de la prueba, fue para el equipo de la Escudería A. Ferrol formado por Brais Montero López y Jonathan Mourente Couto.

Desde la organización agradecen especialmente el apoyo del Concello de Ferrol, así como la colaboración del restaurante Nuevo Rumbo, cuyo respaldo ha contribuido al desarrollo de esta edición